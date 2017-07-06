«Малага» хочет арендовать у «Зенита» Хави Гарсию

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Хави Гарсия заинтересовал испанскую «Малагу». Как сообщает 6 июля местное издание Marca, испанцы рассматривают вопрос аренды полузащитника.

Ожидается, что «Малагу» покинет Игнасио Камачо, который почти ушел в «Вольфсбург». В этой связи Гарсия рассматривается как замена Камачо. Однако испанский клуб не готов платить Гарсии столько же, сколько ему платят в «Зените». По этому вопросу идут переговоры с агентом Гарсии – Мануэлем Гарсией Килоном.

Напомним, Гарсия перешел в «Зенит» в августе 2014 года. С тех пор он сыграл за «Зенит» в 72 матчах, в которых забил 6 голов. Сейчас 30-летний футболист находится вместе с командой на вторых сборах в Австрии.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), полузащитник Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).