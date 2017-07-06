Как танки не доехали до Петербурга

Петербургские юрлица «Уралвагонзавода» проходят через банкротство. Город не дождался ни обещанного аккумуляторного завода, ни комплекса по разработке бронетанкового вооружения.

В Петербурге начал банкротиться очередной актив «Уралвагонзавода». Корпорация, которая строила многомиллиардные планы на развитие в городе на Неве, свернула их без шума и пыли. Подписанный на экономическом форуме еще три года назад проект до сих пор носит статус стратегического — как и сам инвестор, с тех пор признанный банкротом. Чиновники Смольного с бывшим партнером практически не общаются.

Управляющая компания «Северо-Западный научно-технологический комплекс» подала на собственное банкротство 3 июля. Само по себе событие не судьбоносное, это не особенно крупное предприятие, и финансовое состояние, судя по отчетности в системе СПАРК, действительно располагало к такому итогу. Однако факт показательный: компания обслуживает помещения и инженерные системы сразу трех организаций, которые представляют в городе небезызвестный «Уралвагонзавод», – это Центральный научно-исследовательский институт материалов (ЦНИИМ), Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения (ВНИИТрансмаш) и Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций (ВНИТИ).

Три названия не в первый раз перечисляют через запятую. Еще в 2013 году «Уралвагонзавод» представил проект создания научно-исследовательского комплекса на губернаторском совете по инвестициям. Комплекс предполагалось построить на шоссе Революции, 58, и перевезти туда названные предприятия. Расходы планировались на уровне 13 млрд рублей. Закончить переезд и запустить производство инвестор собирался в 2017 году. Работать комплекс должен был по гособоронзаказу — в частности в сфере бронетанкового вооружения. Проект нуждался в оперативном управлении, и тагильский завод попросил правительство принять в качестве стратегического инвестора свою "дочку" – ООО «Северо-Западный научно-технологический комплекс» (СЗНТК) — головное предприятие управляющей компании, которая теперь объявляет себя банкротом. Сперва чиновники отнеслись к этой просьбе прохладно, хотя глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, по сообщениям СМИ, была не против.

Всего-то и надо было подождать. К осени 2013 года корпорация подготовила новое предложение, сумма расходов сократилась до 5 миллиардов. Проект здания представили на ПМЭФ 2014 года, а в мае он таки получил стратегический статус — как и СЗНТК.

"Фонтанка" проверила: никакого комплекса не построено, а институты сидят по своим прежним адресам на Парадной улице и на Заречной в Горелово. Во ВНИТИ уточнили, что проект переезда действительно существовал, но теперь несостоятелен. Все по-прежнему подчиняются напрямую тагильской корпорации — попытка сделать СЗНТК чем-то вроде головного предприятия не увенчалась успехом. В самом СЗНТК по иску «Уралвагонзавода» в декабре 2016 года было введено наблюдение, к требованиям присоединился ЦНИИМ. В апреле суд объявил СЗНТК банкротом и назначил конкурсного управляющего. По свердловскому телефону, указанному в СПАРК на странице компании, корреспонденту «Фонтанки» на просьбу о комментарии лаконично ответили: «Не интересует».

К слову, стратегический статус до сих пор не утерян — и компания, и комплекс по-прежнему числятся в соответствующих перечнях. «Действующее законодательство содержит основания для отмены статуса, – пояснили в комитете по инвестициям. – В случае ликивидации компании в установленном порядке комитет рассмотрит вопрос о прекращении статуса стратегического инвестиционного проекта и стратегического инвестора Санкт-Петербурга».

Выходит, что несостоявшаяся стройка компании-банкрота по-прежнему находится в одном списке со стадионом на Крестовском, перестройкой Апраксина двора, развитием «Пулково», строительством «Лахта центра» и другими знаковыми проектами. Сам СЗНТК, в свою очередь, формально все еще может рассчитывать на получение земли целевым образом, полуторапроцентную ставку по аренде и другие преимущества стратегического инвестора.

Планируемые переезды были связаны с еще двумя проектами: квартал после ухода ЦНИИМ с Парадной улицы собирались застроить жильем, вложив туда 3 млрд рублей. Соответствующие поправки в Генплан были утверждены Смольным. Для гореловских площадей тоже нашли применение — 5-миллиардное производство литий-ионных аккумуляторов, это тоже было в подписанном на ПМЭФ-2014 соглашении с городом. И здесь тоже не срослось. Как расказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, после смены руководства в корпорации, очевидно, изменился взгляд на инвестиции в Петербург. «У нас практически нет общения с ними», – уточнил чиновник. Еще год назад чистый долг «Уралвагонзавода» приближался к 300 млрд рублей, в конце 2016-го корпорацию передали «Ростеху». В марте 2017-го с поста директора ушел Олег Сиенко, который ставил свою подпись в соглашении рядом с подписью Георгия Полтавченко. Его место занял Александр Потапов.

У «Уралвагонзавода» в Петербурге хватало планов и помимо научного комплекса. Еще на форуме 2014-го говорилось об участии корпорации в развитии общественного транспорта. В конце того же года инвестор предложил реконструировать за свой счет трамвайный парк на Васильевском острове, на тот момент недействующий. Кроме того, он готов был поставить 50 трамваев и 70 троллейбусов. Взамен он хотел получить парк им. Блохина на Большой Посадской под редевелопмент. Город на такой обмен не согласился — компании предложили еще и достроить 11-й трамвайный парк на Индустриальном, снабдив его подвижным составом. К взаимопониманию стороны не пришли. Как уточнили в комитете по транспорту, с 2014 года с «Уралвагонзаводом» ведомство не контактировало. У Горэлектротранса в данный момент на вооружении находится односекционный трамвай, поставленный в декабре 2014 года «Уралтрансмашем» (дочерняя компании корпорации) за 12 млн рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась у тагильской корпорации об анонсированных в свое время проектах, а также о дальнейших планах в Петербурге. «Уралвагонзавод», как и подобает крупной организации, настоял на отправке официального запроса о комментарии — что и было сделано.

Справка:

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» занимается разработкой и производством различной техники — от железнодорожной до военной, включая танки Т-14 «Армата». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Выручка от продажи в прошлом году, по данным СПАРК, составила почти 100 млрд рублей, примерно вдвое превысив показатели 2015-го. В конце 2011 года трудовой коллектив завода принял участие в прямой линии с Владимиром Путиным, который занимал должность главы правительства. Начальник сборочного цеха Игорь Холманских на фоне столичных митингов предложил «приехать с мужиками» в Москву и «отстоять стабильность». В мае 2012 года Холманских стал полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»