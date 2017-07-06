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06.07.2017 19:40
14 Комментариев

Как танки не доехали до Петербурга

Петербургские юрлица «Уралвагонзавода» проходят через банкротство. Город не дождался ни обещанного аккумуляторного завода, ни комплекса по разработке бронетанкового вооружения.
Как танки не доехали до Петербурга
Светлана Холявчук/Интерпресс

В Петербурге начал банкротиться очередной актив «Уралвагонзавода». Корпорация, которая строила многомиллиардные планы на развитие в городе на Неве, свернула их без шума и пыли. Подписанный на экономическом форуме еще три года назад проект до сих пор носит статус стратегического — как и сам инвестор, с тех пор признанный банкротом. Чиновники Смольного с бывшим партнером практически не общаются.

Управляющая компания «Северо-Западный научно-технологический комплекс» подала на собственное банкротство 3 июля. Само по себе событие не судьбоносное, это не особенно крупное предприятие, и финансовое состояние, судя по отчетности в системе СПАРК, действительно располагало к такому итогу. Однако факт показательный: компания обслуживает помещения и инженерные системы сразу трех организаций, которые представляют в городе небезызвестный «Уралвагонзавод», – это Центральный научно-исследовательский институт материалов (ЦНИИМ), Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения (ВНИИТрансмаш) и Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций (ВНИТИ).

Три названия не в первый раз перечисляют через запятую. Еще в 2013 году «Уралвагонзавод» представил проект создания научно-исследовательского комплекса на губернаторском совете по инвестициям. Комплекс предполагалось построить на шоссе Революции, 58, и перевезти туда названные предприятия. Расходы планировались на уровне 13 млрд рублей. Закончить переезд и запустить производство инвестор собирался в 2017 году. Работать комплекс должен был по гособоронзаказу — в частности в сфере бронетанкового вооружения. Проект нуждался в оперативном управлении, и тагильский завод попросил правительство принять в качестве стратегического инвестора свою "дочку" – ООО «Северо-Западный научно-технологический комплекс» (СЗНТК) — головное предприятие управляющей компании, которая теперь объявляет себя банкротом. Сперва чиновники отнеслись к этой просьбе прохладно, хотя глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, по сообщениям СМИ, была не против.

Всего-то и надо было подождать. К осени 2013 года корпорация подготовила новое предложение, сумма расходов сократилась до 5 миллиардов. Проект здания представили на ПМЭФ 2014 года, а в мае он таки получил стратегический статус — как и СЗНТК.

"Фонтанка" проверила: никакого комплекса не построено, а институты сидят по своим прежним адресам на Парадной улице и на Заречной в Горелово. Во ВНИТИ уточнили, что проект переезда действительно существовал, но теперь несостоятелен. Все по-прежнему подчиняются напрямую тагильской корпорации — попытка сделать СЗНТК чем-то вроде головного предприятия не увенчалась успехом. В самом СЗНТК по иску «Уралвагонзавода» в декабре 2016 года было введено наблюдение, к требованиям присоединился ЦНИИМ. В апреле суд объявил СЗНТК банкротом и назначил конкурсного управляющего. По свердловскому телефону, указанному в СПАРК на странице компании, корреспонденту «Фонтанки» на просьбу о комментарии лаконично ответили: «Не интересует».

К слову, стратегический статус до сих пор не утерян — и компания, и комплекс по-прежнему числятся в соответствующих перечнях. «Действующее законодательство содержит основания для отмены статуса, – пояснили в комитете по инвестициям. – В случае ликивидации компании в установленном порядке комитет рассмотрит вопрос о прекращении статуса стратегического инвестиционного проекта и стратегического инвестора Санкт-Петербурга». 

Выходит, что несостоявшаяся стройка компании-банкрота по-прежнему находится в одном списке со стадионом на Крестовском, перестройкой Апраксина двора, развитием «Пулково», строительством «Лахта центра» и другими знаковыми проектами. Сам СЗНТК, в свою очередь, формально все еще может рассчитывать на получение земли целевым образом, полуторапроцентную ставку по аренде и другие преимущества стратегического инвестора.

Планируемые переезды были связаны с еще двумя проектами: квартал после ухода ЦНИИМ с Парадной улицы собирались застроить жильем, вложив туда 3 млрд рублей. Соответствующие поправки в Генплан были утверждены Смольным. Для гореловских площадей тоже нашли применение — 5-миллиардное производство литий-ионных аккумуляторов, это тоже было в подписанном на ПМЭФ-2014 соглашении с городом. И здесь тоже не срослось. Как расказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, после смены руководства в корпорации, очевидно, изменился взгляд на инвестиции в Петербург. «У нас практически нет общения с ними», – уточнил чиновник. Еще год назад чистый долг «Уралвагонзавода» приближался к 300 млрд рублей, в конце 2016-го корпорацию передали «Ростеху». В марте 2017-го с поста директора ушел Олег Сиенко, который ставил свою подпись в соглашении рядом с подписью Георгия Полтавченко. Его место занял Александр Потапов.

У «Уралвагонзавода» в Петербурге хватало планов и помимо научного комплекса. Еще на форуме 2014-го говорилось об участии корпорации в развитии общественного транспорта. В конце того же года инвестор предложил реконструировать за свой счет трамвайный парк на Васильевском острове, на тот момент недействующий. Кроме того, он готов был поставить 50 трамваев и 70 троллейбусов. Взамен он хотел получить парк им. Блохина на Большой Посадской под редевелопмент. Город на такой обмен не согласился — компании предложили еще и достроить 11-й трамвайный парк на Индустриальном, снабдив его подвижным составом. К взаимопониманию стороны не пришли. Как уточнили в комитете по транспорту, с 2014 года с «Уралвагонзаводом» ведомство не контактировало. У Горэлектротранса в данный момент на вооружении находится односекционный трамвай, поставленный в декабре 2014 года «Уралтрансмашем» (дочерняя компании корпорации) за 12 млн рублей.

«Фонтанка» поинтересовалась у тагильской корпорации об анонсированных в свое время проектах, а также о дальнейших планах в Петербурге. «Уралвагонзавод», как и подобает крупной организации, настоял на отправке официального запроса о комментарии — что и было сделано.

Справка:

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» занимается разработкой и производством различной техники — от железнодорожной до военной, включая танки Т-14 «Армата». Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. Выручка от продажи в прошлом году, по данным СПАРК, составила почти 100 млрд рублей, примерно вдвое превысив показатели 2015-го. В конце 2011 года трудовой коллектив завода принял участие в прямой линии с Владимиром Путиным, который занимал должность главы правительства. Начальник сборочного цеха Игорь Холманских на фоне столичных митингов предложил «приехать с мужиками» в Москву и «отстоять стабильность». В мае 2012 года Холманских стал полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (14)
nuga
6 июля 2017 г. 21:33
Танков не будет?Географ глобус пропил?Эффективные менагеры,блин-эффективно разрушают то,что страна строила после войны,но не пережила реформ и слоган « рынок расставит всё по местам».Расставил раком.Где деньги,Зин?
westdm
6 июля 2017 г. 21:26
IG1: А что скажете про спецмаш на кировском заводе? как я знаю они связаны с танками и бронетехникой
IG1
6 июля 2017 г. 20:54
Jorgen: именно. А танковая питерская школа практически убита (кто не знает, раньше было три: Харьков, Тагил и КБ Попова в Питере). Т-80 пропал из серии Омского завода, там нынче Т-72(90) клепают. Ну, а Харьков, сами понимаете, почему отвалился. Кстати, в 1986 я лично стоял на броне прототипа "Арматы" в Харькове. С тех пор так и тянули с доработками и "развитием" и отдали Уралвагонзаводу и эффективным менеджерам. Конено, кое-что изменилось за эти годы, но концепция образца осталась прежней.
IG1
6 июля 2017 г. 20:49
***: он теперича полномочный Представитель Президента по округу.
chernousova
6 июля 2017 г. 20:48
Денег нет, но вы держитесь.
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