«Фонтанка» за 60 секунд – 6 июля

Столб дыма на юго-западе Петербурга, который видели горожане аж с Московского проспекта, – это пожар на лакокрасочном заводе в Металлострое. Говорят, были слышны взрывы, ядовитым дымом заволокло небо над поселком с 28-тысячным населением. Спустя два часа спасатели не знают, были ли в огне люди.

Митинги не переезжают. В Смольном решили, что Марсово поле – лучшее место для гайд-парка. И, если решение действительно примут, там можно будет собираться без всяких согласований.

На защиту Аничкова лицея встает защитник прав детей. Светлана Агапитова попросила НТВ опровергнуть информацию, озвученную в их сюжете. Там – о сектах, гипнозе и проч. Лицей подает иск, родители учащихся возмущаются.

Ночь больших ковшей грядет! Но все будет по-честному, пообещал нам начальник нового комитета по контролю за городским имуществом. «Фонтанка» взяла у него интервью и узнала, что и где будут сносить в первую очередь, а также чем зачистка Сенной площади помогла в день теракта.

Лед не тает! Завтра впервые состоится встреча президентов США и России. Посему подготовили краткую справку об отношениях между странами. Спойлер: в Гамбурге тепло не будет.

Казалось бы, чем баскетбольный клуб может быть обязан народному артисту? А вот петербургский «Зенит» – обязан. Вот вам сказ о том, как Лев Лещенко команду спасал.

Милота и котики! 37 семей готовы усыновить эрмитажного кота Ахилла, который предсказал итоги 3-х матчей Кубка Конфедераций. Он теперь – звезда, официальный оракул, и пока ничей.

Яростно готовимся к фестивалю «Фонтанка-SUP». Времени осталось всего пара дней, но событие стоит того, чтобы сходить. Подробная программа есть на сайте fontankasup.ru.