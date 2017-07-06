Матвиенко выступила против приравнивания СМИ к иноагентам
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала парламентскую инициативу сенатора Андрея Климова о возможности дополнительных правовых ограничений деятельности СМИ, вплоть до блокировки некоторых изданий, вещающих на территории России и имеющих иностранное финансирование или "признаки" работы на иностранные интересы.
"Я подобные идеи не поддерживаю. Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова. Наше законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным. Его и надо выполнять. В случае нарушения действующих законов должны применяться соответствующие меры. Убеждена, никаких новых ограничений, «зажимов» не требуется", – цитирует Матвиенко пресс-служба СовФеда.
Справка:
Речь идет о русскоязычных изданиях, которые вещают на территории России и либо зарегистрированы за границей, либо субсидируются оттуда. Идея Климова состоит в том, чтобы обязать их по запросу министерства юстиции отчитываться о своей деятельности по закону об иностранных агентах. Если такие медиаресурсы нарушают закон, Роскомнадзору будет разрешено прекращать их работу в стране.
Кроме того, сенаторы предложили наделить Минюст правом проводить расследования источников получения денег редакциями.
«В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и признаки деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», – цитирует Климова ТАСС.