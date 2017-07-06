Матвиенко выступила против приравнивания СМИ к иноагентам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала парламентскую инициативу сенатора Андрея Климова о возможности дополнительных правовых ограничений деятельности СМИ, вплоть до блокировки некоторых изданий, вещающих на территории России и имеющих иностранное финансирование или "признаки" работы на иностранные интересы.

"Я подобные идеи не поддерживаю. Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова. Наше законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным. Его и надо выполнять. В случае нарушения действующих законов должны применяться соответствующие меры. Убеждена, никаких новых ограничений, «зажимов» не требуется", – цитирует Матвиенко пресс-служба СовФеда.