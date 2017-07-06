В Крыму появятся парки Минобороны «Патриот»

В Севастополе и Керчи планируется открыть военно-патриотические парки Минобороны «Патриот». Об этом сообщает РБК 6 июля со ссылкой на «Интерфакс», цитирующий заявление первого заместителя главы оборонного ведомства России Руслана Цаликова.

Планы создания парков «Патриот» руководство Минобороны обсуждало в четверг, 6 июля, в Крыму с командованием Южного военного округа и Черноморского флота. «Предлагается создание парка в городах-героях Севастополь и Керчь. Это сложная многодельная задача: в парке будут объекты боевой подготовки для Вооруженных сил, объекты для людей, но все должно быть объединено одной идеей, одним замыслом», — приводит слова Цаликова «Интерфакс».

В свою очередь заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулёв отметил, что каждый из парков планирует принимать от 1 млн посетителей в год.

«Предлагается создание пяти кластеров в городе Севастополь. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в городе Керчь», — сказал Гурулёв.