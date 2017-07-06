В Крыму появятся парки Минобороны «Патриот»
В Севастополе и Керчи планируется открыть военно-патриотические парки Минобороны «Патриот». Об этом сообщает РБК 6 июля со ссылкой на «Интерфакс», цитирующий заявление первого заместителя главы оборонного ведомства России Руслана Цаликова.
Планы создания парков «Патриот» руководство Минобороны обсуждало в четверг, 6 июля, в Крыму с командованием Южного военного округа и Черноморского флота. «Предлагается создание парка в городах-героях Севастополь и Керчь. Это сложная многодельная задача: в парке будут объекты боевой подготовки для Вооруженных сил, объекты для людей, но все должно быть объединено одной идеей, одним замыслом», — приводит слова Цаликова «Интерфакс».
В свою очередь заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулёв отметил, что каждый из парков планирует принимать от 1 млн посетителей в год.
«Предлагается создание пяти кластеров в городе Севастополь. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в городе Керчь», — сказал Гурулёв.
Источник: РБК
Справка:
Военно-патриотический парк «Патриот» открылся 16 июня 2015 года. На его строительство Минобороны потратило более 20 млрд рублей, писал «Коммерсантъ». «Патриот» расположен в Кубинке в Одинцовском районе. Он был создан с целью воспитания «гражданственности», «чувства любви и уважения к Родине», а также для формирования «привлекательного облика службы в Вооруженных Силах», сказано на официальном сайте парка. На территории площадью 5,5 тыс. га имеется музейный комплекс, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр с парком военной техники под открытым небом.
23 апреля в парке прошла историческая реконструкция «Штурм Берлина», для которой специально изготовили макет рейхстага. Мероприятие при поддержке Минобороны и Минобразования организовал «Московский финансово-промышленный университет «Синергия». По словам источника РБК в Минобороны, стоимость реконструкции составила более 20 млн рублей.