На Филиппинах более 10 человек пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения на Филиппинах пострадали более 10 человек, сообщает Associated Press 6 июля.

Сильнее всего пострадали города Кананга и Яро на острове Лейт.

В Кананге обрушилось здание, в результате чего люди оказались завалены обломками. Вице-мэр города Элмер Кодилла заявил, что в настоящий момент ведутся спасательные работы.

Из-за землетрясения на дорогах и стенах многих зданий образовались трещины, отключилась подача электроэнергии, жителям пришлось покинуть свои дома.

По данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,5. Землетрясение произошло примерно в 580 км от столицы Манилы.