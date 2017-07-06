В Закарпатье отказались называть улицу именем Бандеры

Совет города Мукачево в Закарпатской области Украины переименовал улицу Степана Бандеры в честь покойного главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара, сообщает 6 июля "Газета.ру" со ссылкой на сайт горсовета.

«Учитывая просительное письмо священника Успенского греко-католического собора, декана Мукачево ставрофорного протоиерея Иосифа Ловски… депутатами решено улицу Степана Бандеры переименовать в улицу Любомира Гузара», — говорится в сообщении.

Также было принято решение, что вместо улицы Романа Шухевича в городе теперь будет улица Андрея Шептицкого, покойного предстоятеля Украинской греко-католической церкви.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Роман Шухевич был главнокомандующим Украинской повстанческой армии.

В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию «Украинская повстанческая армия» и запретил ее деятельность на территории страны.