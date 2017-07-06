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06.07.2017 18:37

В ЦБ шокированы июньской инфляцией

Резкое увеличение инфляции — в июне 2017 года потребительские цены в России выросли на 0,6%, в результате чего годовая инфляция ускорилась с 4,1% в мае до 4,4%, — стало неприятным сюрпризом, заявил 6 июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

«Шок в июне большой — это негативный сюрприз — 4,4%», — сказал Дмитриев, отметив, что прирост инфляции произошел раньше, чем ожидалось. «Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем», — отметил он.

Говоря о возможности продолжения ускоренного роста инфляции в июле, Дмитриев отметил, что благодаря началу сбора урожая овощей, в том числе картофеля, рост цен может замедлиться.

Однако существенного снижения инфляции ниже целевого ориентира в 4% по итогам 2017 года глава департамента ЦБ не ожидает.

Источник: РБК


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