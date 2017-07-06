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19:38 06.07.2017
Власть

Путин и Трамп: Между нами не тает лёд

Путин и Трамп: Между нами не тает лёд
Анатолий Жданов/Коммерсантъ

45-й президент США Дональд Трамп и 2-й (он же 4-й) президент России Владимир Путин впервые встретятся. Случится это на саммите большой двадцатки в Гамбурге. Отношения двух держав сейчас хуже, чем когда бы то ни было после краха СССР. Конечно, планов по ядерной бомбардировке никто не строит, но «пики нового ледникового периода» видны с обеих сторон горизонта. «Фонтанка» вспоминает, как «холодало» в последние 10 лет.

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06.07.2017 18:26
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Путин и Трамп: Между нами не тает лёд
  1. Факт первый. «Мюнхенская речь Путина»
  2. Факт второй. Грузия
  3. Факт третий. Ливия
  4. Факт четвёртый. НКО
  5. Факт пятый. «Акт Магнитского» и «Закон Димы Яковлева»
  6. Факт шестой. Сирия
  7. Факт седьмой. Крым
  8. Факт восьмой. Шпиономания
  9. Факт девятый. Избрание Трампа
  10. Факт десятый. Холодное лето 2017-го

1 Факт первый. «Мюнхенская речь Путина»

После серии «цветных революций» 21-го века, в феврале 2007 года, Владимир Путин на конференции по безопасности в Мюнхене заявил о невозможности «однополярной модели» мира. Этот спич наложился на конфликт вокруг планов по размещению элементов ПРО США в Польше и Чехии, а также военных баз в Румынии и Болгарии. В том же году Россия приостановила действие договора об обычных вооружениях в Европе.

2 Факт второй. Грузия

В августе 2008 года Грузия, взявшая курс на сближение с США, атаковала мятежную Южную Осетию. Россия ответила ударами по военным объектам Грузии, после чего признала независимость Южной Осетии и Абхазии. По крайней мере, так гласит российская версия событий. Штаты же резко осудили Россию за военное вмешательство и нарушение территориальной целостности Грузии. Президент США Джордж Буш отозвал из конгресса договор с Россией по мирному атому. Россия пригрозила прекратить сотрудничать с НАТО.

3 Факт третий. Ливия

В 2011 году Муаммар Каддафи стал следующей «черной кошкой» между США и Россией. А ведь с приходом к власти в США Барака Обамы намечалась «перезагрузка». После свержения режима Каддафи Владимир Путин сетовал, что доверие в отношениях подорвано, так как лидер Ливии был убит не без помощи Запада. В МИД крах 40-летнего режима автора «Зелёной книги» назвали «прямым следствием безответственного вмешательства США» и «насильственной демократизации» страны.

4 Факт четвёртый. НКО

Осенью 2012 года Госдума РФ обратила свой взор на некоммерческие организации (НКО), воскресив из небытия понятие «иностранные агенты». В тот же год таковым среди прочих было признано Агентство США по международному развитию. После чего список «иностранных агентов» рос как на дрожжах.

5 Факт пятый. «Акт Магнитского» и «Закон Димы Яковлева»

На фоне российской борьбы с иностранными агентами конгресс США принимает так называемый «акт Магнитского», документ, запрещающий въезд в Штаты силовиков, связанных с делом погибшего тремя годами ранее в СИЗО «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского. Синхронно Госдума вводит законодательный запрет на усыновление американцами российских детей. Документ принято называть именем усыновленного в России и погибшего в США четырьмя годами ранее Димы Яковлева. Решение вызывает ожесточённые споры в российском обществе.

6 Факт шестой. Сирия

Кризис внутри этой ближневосточной страны, спровоцированный «арабской весной» в 2011 году, изначально поддерживался внешними игроками и моментально перерос в «гражданскую войну». Спустя 6 лет количество погибших превышает 150 тысяч человек. Однако термины «свой» – «чужой» для России и США на этой земле до сих пор имеют противоположные значения. Владимир Путин не раз заявлял, что США проводят свою политику в Сирии, не опираясь на существующие реалии, а Штаты регулярно обвиняли Россию в поддержке убийц мирного населения. Сирийский конфликт сегодня фактически задаёт тон двусторонних отношений. Очевидно, что Путин и Трамп не смогут обойти эту тему в Гамбурге.

7 Факт седьмой. Крым

Это слово большинство американцев узнало не раньше конца 2013 года, а скорее даже весной 2014-го, когда после свержения президента Виктора Януковича на Украине на полуостров были введены российские войска, и после референдума Россия получила два новых субъекта Федерации: Крым и Севастополь. США с самого начала не соглашались с действиями РФ. Страна ввела визовые, финансовые и имущественные санкции против ряда российских официальных лиц, бизнесменов и конкретных секторов экономики. Барак Обама, выступая на Генассамблее ООН в сентябре 2014 года, сравнил по степени значимости действия России в Европе с вирусом Эболы и террористами в Сирии и Ираке. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после этого назвал «аберрацией в мозгах» слова президента США. В октябре 2016 года директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер охарактеризовал состояние отношений между Россией и США как «очень плохие», снова назвав среди множества разногласий Украину.

8 Факт восьмой. Шпиономания

Громкое дело Анны Чапман и других русских разведчиков в Штатах, которых задержали в 2010 году и обменяли на группу лиц, осуждённых в России за шпионаж. Задержание в 2013 году в Москве Райана Фогла, сотрудника ЦРУ, который работал в должности третьего секретаря политотдела посольства США, предоставление Россией убежища Эдварду Сноудену – перечень длинный. В 2015 году градус напряженности между странами повысился еще больше. США приступили к так называемым мерам по сдерживанию «российской агрессии», размещая в Восточной Европе различные виды вооружений. В России это было названо «самым агрессивным шагом со времен холодной войны».

9 Факт девятый. Избрание Трампа

14 ноября 2016 после победы Дональда Трампа на выборах президента США состоялся его первый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Оба политика признали отношения двух стран крайне неудовлетворительными и «высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов». 

10 Факт десятый. Холодное лето 2017-го

Русло того самого «конструктивного диалога» пока не прорыто искусственно, а естественное течение дел таково, что в июне сенат США одобрил новое расширение санкций против России. Это было сделано в качестве наказания за якобы «вмешательство в президентские выборы» в США в 2016 году. Кроме того, в небе над западными рубежами России стороны с завидным постоянством обвиняют друг друга в провокационных воздушных маневрах военной авиации. Неспокойно и на востоке. Северная Корея запускает баллистические ракеты. США заявляют о готовности военного вмешательства. Россия настаивает на дипломатических методах урегулирования очередного кризиса на Корейском полуострове.

Другими словами, предстоящая встреча Путина и Трампа на саммите большой двадцатки в Гамбурге вряд ли будет тёплой. И пока эксперты гадают, на сколько месторождений в Сибири допустят американский капитал и вернут ли российским дипломатам изъятые в США при прошлом президенте особняки, итальянский фермер Дарио Гамбарин грамотно использует общее геополитическое напряжение в целях саморекламы. При помощи трактора сельхозпроизводитель создал на своём поле под Вероной 135-метровый портрет президента России. Но это вряд ли скажется на итогах переговоров Владимира Путина. Самолётом от Вероны до Гамбурга 2 часа, а трактором больше двух суток.

 

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