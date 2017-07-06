Путин и Трамп: Между нами не тает лёд

10 Факт десятый. Холодное лето 2017-го

Русло того самого «конструктивного диалога» пока не прорыто искусственно, а естественное течение дел таково, что в июне сенат США одобрил новое расширение санкций против России. Это было сделано в качестве наказания за якобы «вмешательство в президентские выборы» в США в 2016 году. Кроме того, в небе над западными рубежами России стороны с завидным постоянством обвиняют друг друга в провокационных воздушных маневрах военной авиации. Неспокойно и на востоке. Северная Корея запускает баллистические ракеты. США заявляют о готовности военного вмешательства. Россия настаивает на дипломатических методах урегулирования очередного кризиса на Корейском полуострове.

Другими словами, предстоящая встреча Путина и Трампа на саммите большой двадцатки в Гамбурге вряд ли будет тёплой. И пока эксперты гадают, на сколько месторождений в Сибири допустят американский капитал и вернут ли российским дипломатам изъятые в США при прошлом президенте особняки, итальянский фермер Дарио Гамбарин грамотно использует общее геополитическое напряжение в целях саморекламы. При помощи трактора сельхозпроизводитель создал на своём поле под Вероной 135-метровый портрет президента России. Но это вряд ли скажется на итогах переговоров Владимира Путина. Самолётом от Вероны до Гамбурга 2 часа, а трактором больше двух суток.