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06.07.2017 18:27

Логично жить экологично

Все более популярным у петербуржцев становится формат малоэтажного загородного жилого комплекса. Он обеспечивает симбиоз городского комфорта и экологичной среды обитания. Какие квартиры можно купить сегодня в «зеленых» пригородах Петербурга?
Логично жить экологично
EcoCity

Для тех, кому важно быстро добираться до города каждый рабочий день, идеальный вариант – квартира в загородном поселке в нескольких километрах от Петербурга. Один из новых проектов в непосредственной близости от Петербурга, появившихся на рынке этим летом, создан компанией «Северный город» (входит в Холдинг RBI) во Всеволожском районе. От городской черты до поселка EcoCity – 10 минут на автомобиле.

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Этих десяти минут достаточно, чтобы попасть почти в другую реальность. 20 жилых четырехэтажных домиков стильной «скандинавской» архитектуры, «рассаженных» на естественном холмистом ландшафте, кому-то могут напомнить иллюстрацию к книге Толкина. Пока это действительно картинка, ведь строительство поселка только начинается (сдача – в 2019 г.). И это значит, что квартиры сейчас можно купить по довольно «симпатичной» цене. Вот некоторые интересные варианты.

1. Самая просторная

EcoCity
EcoCity

В EcoCity немало квартир европланировок – с большой кухней-гостиной, рассчитанной на всю семью. Трехкомнатная квартира в четырехэтажной сити-вилле на улице Земляничная поляна – одна из самых просторных в поселке. В 19-метровой кухне по вечерам может собираться за ужином все семейство. В квартире два санузла, две гардеробные и остекленная лоджия, выходящая на юг. Общая площадь квартиры – 83,5 кв. метра, она занимает половину первого этажа в одной из сити-вилл. В соседях по этажу – только одна квартира.

2. Самая большая кухня

EcoCity
EcoCity

Эта «евротрешка» в одном из соседних односекционных домов – почти такая же по общей площади, зато кухня в ней – более 21 кв. метра! Чем односекционный дом отличается от сити-виллы? Здесь в парадной 5-7 квартир на этаже, а в сити-вилле 2-4 квартиры.

3. Самая доступная

EcoCity
EcoCity

В EcoCity нет студий, но есть компактные квартиры, где можно грамотно организовать внутренне пространство и жить с комфортом. Одна из них – квартира на первом этаже четырехэтажного дома на Вишневой улице. Это один из нескольких многосекционных домов EcoCity – в нем три парадных. Сама «однушка» имеет площадь 35 кв. метров и сегодня, на старте продаж, обойдется покупателю в 2,86 млн. рублей. Кстати, наверняка вы заметили, что все улицы в поселке носят «ягодные» названия – это еще одно напоминание об эко-концепции поселка. Третья улица – Рябиновая.

4. Квартира «для любования закатами»

EcoCity
EcoCity

Она находится на верхнем, четвертом этаже одного из многосекционных домов на Вишневой улице. В этой «двушке» есть и балкон, и лоджия. Кстати, все лоджии и балконы в поселке по проекту будут остеклены. Наша квартира «смотрит» на запад, то есть это идеальное место для того, чтобы наслаждаться потрясающим вечерним пейзажем. Жители соседнего поселка Mistola Hills уверяют, что ничего подобного больше нигде в Петербурге не видели, и регулярно выкладывают фото мистоловских закатов в соцсетях.

5. Просторная кладовая

EcoCity
EcoCity

К каждой квартире в EcoCity «прилагается» помещение кладовки на первом этаже дома. EcoCity – это место, где многие будут вести активный и здоровый образ жизни, поэтому кладовая просто необходима, например, для хранения инвентаря (лыжи и ватрушки летом, принадлежности для барбекю зимой). Подойдет она и хранения солений-варений, и для зимней резины, и для чего угодно. У этой «евротрешки» на втором этаже сити-виллы – кладовка 17-метровая. Жаль, запрещено ставить автомобиль.


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