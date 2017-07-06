Албин помянул Даниила Гранина на горе Афон

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин взошел на гору Афон в Греции и помянул там скончавшегося 5 июля писателя Даниила Гранина.

Как пишет чиновник в своем канале в Telegram, когда ранним утром 6 июля он достиг вершины горы, «владыко отслужил Божественную литургию», во время которой был помянут Даниил Гранин. «Впервые поминали вновь преставившегося раба Божьего Даниила. Большая потеря для Санкт-Петербурга и для России! Царствия Небесного, великий человек и великий писатель», – пишет Албин.

Напомним, прощание с писателем пройдет 8 июля в Таврическом дворце. Похоронят Гранина на Комаровском кладбище в три часа дня в субботу.

Даниил Гранин – автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем), романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году первого в Советском Союзе «Общества милосердия», которое возрождало традиции благотворительности.