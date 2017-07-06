Смольный: В горящем ангаре емкости с горючими жидкостями и газовые баллоны

В горящем помещении завода «Невские краски» в Колпинском районе Петербурга остается десяток бочек с горючими веществами, а также газовые баллоны, сообщили в Смольном. На видео, которое выкладывают в Сеть очевидцы, запечатлены не десятки, а сотни емкостей, находящихся в непосредственной близости от полыхающего ангара.

Как сообщил «Фонтанке» председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, тушение возгорания в поселке Металлострой осложняется тем, что в ангаре ООО «Невский лакокрасочный завод» находится с десяток емкостей. Семь из них – пустые с остатками красок или их составляющих, а три — полные. По объему они похожи на железнодорожные. Также в помещении есть газовые баллоны. Таким образом, угроза взрыва по-прежнему реальна.

В Сети, между тем, появились видеокадры с места происшествия, сделанные очевидцами. На них видно, что на территории завода находятся сотни бочек (пустых или с краской — неизвестно).

Напомним, что соседи предприятия, расположенного по Дороге на Металлострой, 5, рассказывали, что в начале пожара были слышны взрывы.

Возгорание на «Невских красках» началось около 17 часов. На данный момент ему присвоен 3-й, повышенный номер сложности. Дым от пожара виден на Пулковских высотах, в Невском и даже в Петроградском районах. Площадь пожара – 4800 кв. метров.