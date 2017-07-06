УФАС запретит Смольному продавать рекламу в Финском заливе

Комиссия петербургского УФАС 6 июля рассмотрела жалобы предпринимателей на торги по рекламе. Претензии ООО «Атоминновация», ООО «Рекламное агентство «Стоик», ООО «Сайн Сити» к Смольному признаны обоснованными. Жалоба ООО «Рекламное агентство «Точка опоры» не обоснована.

«Комитету по печати будет выдано предписание о внесении изменений в конкурсную документацию и продлении сроков проведения торгов», – сообщили в управлении.

Полный текст решения будет опубликован в течение трех рабочих дней.

Также в ходе заседания комиссии были рассмотрены жалобы ООО «Русский имидж», ООО «Лидер Медиа», однако принятие решения по ним было отложено на 13 июля. Претензия ООО «Элис Лм», поступившая из Челябинской области, будет рассмотрена10 июля.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Стоик» и «Сайн Сити» выявили, что в конкурсной документации перепутаны местами координаты, из-за чего операторам фактически предложили установить конструкции в Финском заливе.