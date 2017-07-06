Горсуд смягчил приговор водителю, наехавшему на пенсионерку со скоростью пешехода

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор менеджеру Юрию Токареву, от которого пострадавшая в незначительном ДТП пенсионерка требовала 1,5 млн рублей компенсации. Его не стали лишать прав.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе Горсуда, 6 июля судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Токареву. Судом первой инстанции он был признан виновным в наезде на 75-летнюю Нину Колесниченко, которая при падении сломала руку. Пенсионерка заявила беспрецедентную компенсацию морального вреда 1,5 млн рублей, несмотря на всестороннюю помощь Токарева. Он отвез ее в больницу, сообщил о происшествии в полицию, признал вину, оплатил операцию, медикаменты и лечение. Калининский суд снизил размер компенсации до 400 тысяч рублей. Эта сумма значительно выше среднестатистической, присуждаемой по делам о ДТП с тяжким вредом здоровью.

Апелляционную жалобу на приговор подал адвокат подсудимого Сергей Клишин. Несмотря на очевидные обстоятельства инцидента, он, как стало известно «Фонтанке», требовал оправдать подзащитного, настаивал на вызове в суд эксперта и следователя, но не стал оспаривать в своей жалобе размер взысканной компенсации.

Апелляционная инстанция изменила приговор, убрав дополнительное наказание в виде годичного отстранения от управления транспортным средством. Токарев в течение года будет ограничен в свободе передвижения (без разрешения не сможет покидать Петербург) и выплатит 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.