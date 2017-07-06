На место пожара в Металлострое направлена передвижная химическая лаборатория МЧС
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 июля, производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров, который принадлежит заводу «Невские краски», тушат 68 спасателей — напомним, пожару присвоен третий из пяти номеров сложности. К месту выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория — пока информации о превышении в воздухе вредных веществ не поступало. Очевидцы сообщают, что разносимый ветром дым пахнет нашатырем. В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что следят за показателями стационарной лаборатории, которая находится неподалеку.
Сведения о пострадавших в данный момент не поступали.
Предприятие «Невские краски» производит лакокрасочные материалы промышленного и строительного назначения. На заводе есть три цеха – лаков и специализированного сырья для лакокрасочных материалов, эмалей и цех водно-дисперсионных материалов. Согласно информации с сайта предприятия, завод делает краски для ГМК «Норильский никель», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».
Публикация от леди-хуеди (@triggered_hua)
Горит лакокрасочный завод #металлострой #пожарище #пожар
Публикация от Viacheslav Vishnevskii (@vishnevskii.vs)
Справка:
Поселок Металлострой получил свое название благодаря жильцам — с 30-х годов прошлого века там селились строители Колпинского Металлургического завода. Его границы сформировались к 1939 году, тогда же он был включен в черту Усть-Ижоры. Сейчас там живет почти 30 тысяч человек. В границах поселка расположены около 20 заводов и таможенный терминал. Там же находится «Металлка» — Исправительная колония № 5.