На место пожара в Металлострое направлена передвижная химическая лаборатория МЧС

К горящему ангару лакокрасочного завода в Металлострое направлена передвижная лаборатория. Специалисты должны сделать замеры воздуха, чтобы проконтролировать содержание вредных веществ в атмосфере.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 6 июля, производственно-складской ангар размером 160 на 30 метров, который принадлежит заводу «Невские краски», тушат 68 спасателей — напомним, пожару присвоен третий из пяти номеров сложности. К месту выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория — пока информации о превышении в воздухе вредных веществ не поступало. Очевидцы сообщают, что разносимый ветром дым пахнет нашатырем. В комитете по природопользованию «Фонтанке» сообщили, что следят за показателями стационарной лаборатории, которая находится неподалеку.

Сведения о пострадавших в данный момент не поступали.

Предприятие «Невские краски» производит лакокрасочные материалы промышленного и строительного назначения. На заводе есть три цеха – лаков и специализированного сырья для лакокрасочных материалов, эмалей и цех водно-дисперсионных материалов. Согласно информации с сайта предприятия, завод делает краски для ГМК «Норильский никель», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».

Публикация от Андрей (@andrey_kuza) Июл 6 2017 в 7:41 PDT

Йо, Металлка горит #smoke Публикация от леди-хуеди (@triggered_hua) Июл 6 2017 в 7:44 PDT

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Горит лакокрасочный завод #металлострой #пожарище #пожар Публикация от Viacheslav Vishnevskii (@vishnevskii.vs) Июл 6 2017 в 7:39 PDT