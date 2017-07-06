Выборгское шоссе парализовали ДТП: к перевертышу прилетал вертолет
Движение по Выборгскому шоссе Петербурга днем 6 июля затруднено: здесь одна за другой случились две сильные аварии.
Сначала в Парголово сошлись влобовую грузовики. Не успели их растащить, как на повороте на Песочное шоссе столкнулись автобус и две легковые машины. Одна из них легла на бок. На место прилетал вертолет.
Пробки на подъездах к перекрестку Выборгского и Песочного шоссе сохраняются со всех трех сторон.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».