Выборгское шоссе парализовали ДТП: к перевертышу прилетал вертолет

Движение по Выборгскому шоссе Петербурга днем 6 июля затруднено: здесь одна за другой случились две сильные аварии.

Сначала в Парголово сошлись влобовую грузовики. Не успели их растащить, как на повороте на Песочное шоссе столкнулись автобус и две легковые машины. Одна из них легла на бок. На место прилетал вертолет.

Пробки на подъездах к перекрестку Выборгского и Песочного шоссе сохраняются со всех трех сторон.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».