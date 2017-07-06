За один день Балтинвестбанк подал иски почти на 300 миллионов

ПАО «Балтийский инвестиционный банк», санируемый Абсолют банком, за один день подал два иска на общую сумму почти в 300 млн рублей. Об этом 6 июня сообщается на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Первый иск на 146,5 млн рублей Балтинвестбанк подал к Сибирскому проектно-изыскательному институту энергосистем и сетей (ЗАО «Сибэнергосетьпроект»). Второй – на 143,3 млн рублей – был подан к ООО «Битрейдпром». Организация занимается оптовой торговлей машинами и прочим оборудованием, а также арендой недвижимости. К рассмотрению заявления пока не приняты.

Последний раз Балтинвестбанк обращался в арбитраж на прошлой неделе с требованием признать банкротом торговый дом «Балтимор». Фирма владеет брендами консервов «Лето в банке» и «Плодовия». Причина подачи заявления – долг в 1,3 млрд рублей.

В октябре 2015 года банк приостановил некоторые выплаты в связи с отсутствием денег на корреспондентском счете. Вкладчиков, пожелавших забрать свои деньги, записывали на конец года и январь 2016-го. Уже в ноябре в Балтинвестбанк пришли сотрудники Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Они полностью остановили платежи юрлиц в счет уплаты налогов и других обязательных платежей. Полтора года назад банк начал проходить процедуру санации под контролем ПАО «Абсолют банк». Проведение всех операций было возобновлено в декабре 2015 года после начала процедуры финансового оздоровления.