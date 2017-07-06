Новая «СМ-Клиника» открылась на улице Маршала Захарова

В Красносельском районе Петербурга, на улице Маршала Захарова открылся новый многопрофильный медицинский центр для всей семьи «СМ-Клиника». Учитывая, что в Кировском и Красносельском районах ведется активное жилищное строительство, а инфраструктура запаздывает, открытие новой клиники здесь — важное событие.

Многопрофильный медицинский центр для всей семьи, расположенный на проспекте Маршала Захарова, дом 20, – третья клиника, которую холдинг «СМ-Клиника» открыл в Петербурге.

В соответствии с политикой компании, работа в ней организована таким образом, что необходимую медицинскую помощь здесь могут получить все члены семьи – дети, их родители, бабушки и дедушки. И оказывается она в комплексе: от выяснения причины заболевания до полного восстановления; широкий спектр медицинской помощи пациенты получают на всех этапах – диагностики, лечения и реабилитации.

«СМ-Клиника»

В центре на Маршала Захарова будут принимать врачи всех основных специальностей для взрослых и детей: терапевты, гастроэнтерологи, гинекологи, урологи, оториноларингологи, офтальмологи и другие. Есть условия для проведения амбулаторный операций, как плановых, так и экстренных.

Кабинеты забора крови для выполнения необходимых лабораторных исследований работают в круглосуточном режиме. А собственная лаборатория «СМ-Клиника» обеспечивает быстрое и качественное выполнение всех исследований.

– Медицина – особая сфера деятельности, поэтому мы предъявляем высокие требования к работающим в холдинге специалистам. В наших клиниках во главе угла всегда стоят интересы пациентов – каждый сотрудник осознает всю ответственность перед каждым человеком, который обращается к нам за помощью. Надеемся, что жители Красносельского и Кировского районов оценят широкий спектр и качество наших медицинских услуг, профессионализм наших врачей, – заявил на церемонии открытия главный врач клиники Евгений Владимирович Мещеряков.

«СМ-Клиника»

Холдинг «СМ-Клиника» – одна из крупнейших сетей многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. За 15 лет работы холдинга было открыто 15 клиник. В Петербурге с 2008 года успешно работает клиника на проспекте Ударников. А в 2015 году открыл свои двери крупный медицинский центр на Дунайском проспекте.

Успех «СМ-Клиника» и востребованность у пациентов обеспечивает в первую очередь команда профессионалов, которая включает более 850 специалистов различных направлений. Прием пациентов ведут врачи высшей квалификационной категории, кандидаты и доктора медицинских наук, профессора и академики.

Для удобства пациентов все медцентры работают ежедневно, в выходные и праздничные дни. А в медицинском центре на Маршала Захарова, 20, в честь открытия всем пациентам предоставляются скидки – до конца июля стоимость всех услуг снижена на 10%. А консультация специалиста составит от 900 руб.

«СМ-Клиника»

«СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге:

ул. Маршала Захарова, д. 20

Дунайский пр., д. 47

пр. Ударников, д. 19

Телефон для записи (круглосуточно): (812) 435-55-55

Сайт: www.smclinic-spb.ru