Кому достанется футбольный кот-оракул Ахилл из Эрмитажа

06.07.2017 17:41

37 семей заявили, что готовы «усыновить» эрмитажного кота-оракула Ахилла, который предсказывал результаты матчей Кубка конфедераций в Петербурге.

Кот правильно определил исход 3 матчей Кубка Конфедераций из 4, выбирая между двумя одинаковыми мисками с кормом и флагами стран-участниц.

Четвертое предсказание Ахилла было истолковано неверно: Камерун и Австралия сыграли вничью, а процедура предсказания такого варианта не предусматривала.

На итоговой пресс-конференции Ахилла в Меньшиковском дворце было объявлено, что кот станет официальным оракулом Чемпионата мира по футболу. Поэтому пока что его не будут передавать в семью. В течение года кот будет готовиться к новым предсказаниям— ездить в больницы и общаться с пациентами.

Ахилл глух от рождения — это частая особенность белых кошек с голубыми глазами.

Кроме того, у Ахилла хвост колечком — как у кошек породы бобтейл.

Напомним, что матчи Кубка конфедераций проходили в Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.