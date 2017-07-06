Дело Михальченко о контрабанде алкоголя завершено

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о контрабанде алкоголя в интересах петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Он дал частичные признательные показания. Пять фигурантов начнут ознакомление с материалами.

Как сообщил «Фонтанке» 6 июля адвокат Игорь Решетников, представляющий интересы правой руки миллиардера Бориса Коревского, Следственный комитет объявил о завершении уголовного дела, возбужденного по факту контрабандного ввоза элитного алкоголя из Европы для ресторанной группы Михальченко. Кроме него и Коревского, обвиняемыми значатся бизнесмены Анатолий Киндзерский и Илья Пичко и известный сомелье Алексей Мищенко, покупавший спиртное на аукционах.

Михальченко частично признал вину. Коревский отрицает причастность. Остальные дали признательные показания.

Уголовное дело по статье 200.2 УК (контрабанда алкоголя организованной группой) возбуждено в марте 2016 года. Впоследствии Коревскому было добавлено обвинение в мошенничестве. Следствие считает, что он обманным путем получил 40 тысяч долларов от Киндзерского за решение проблем с грузом алкоголя, на который был наложен арест.