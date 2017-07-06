Общественная палата РФ открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью

Абитуриенты с инвалидностью теперь могут позвонить на горячую линию в Общественную палату РФ, задать вопросы или пожаловаться на нарушения прав. Все сообщения о нарушениях будут оперативно рассмотрены с участием представителей Минобрнауки, рассказали в ОП РФ. Также там отметили, что данная инициатива назревала давно, так как люди с инвалидностью при поступлении в вузы часто сталкиваются с трудностями.

Телефон горячей линии Общественной палаты РФ – 8-800-737-77-66. Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (мск), в пятницу – с 9:00 до 16:45. Звонок из любого региона бесплатный. Также обращения и сообщения о нарушениях можно направить на адрес электронной почты hotline@oprf.ru.

«Администрации учебных заведений во время приемной кампании не учитывают права абитуриентов и особенности их здоровья, тем самым не обеспечивая необходимые условия инвалидам при поступлении. Не все университеты имеют инфраструктуру, адаптированную под потребности инвалидов, и соответствующий уровень доступности образования, а без этого большинство абитуриентов с инвалидностью не могут реализовать свое желание получить высшее образование, что автоматически лишает их перспективы на интеграцию в общество», — рассказала одна из инициаторов горячей линии, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

На сегодняшний день существуют определенные квоты – это 10% от бюджетных мест в государственных вузах. В данную квоту еще попадают дети-сироты и участники боевых действий. Кроме того, на эту квоту распространяется законодательное ограничение: «один вуз – одна специальность».

«Это непонятное препятствие, ущемляющее права льготников, в первую очередь инвалидов. Но в следующем году, очень надеюсь, оно будет отменено. Во всяком случае, такую позицию разделяют и Комиссия при Президенте РФ по делам инвалидов, и Министерство образования и науки РФ, и Министерство труда и социальной защиты РФ», — сказала в свою очередь член ОП РФ Екатерина Курбангалеева.

Вместе с тем, задачей Комиссии по социальной политике является не простой мониторинг нарушения прав инвалидов и оказание помощи абитуриентам, но и системное решение проблемы.

Первые итоги работы горячей линии будут подведены совместно с Министерством образования и науки РФ в начале сентября.