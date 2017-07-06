Пожару в Металлострое присвоили третий номер сложности

Приехавшие к горящему заводу в поселке Металлострой огнеборцы сразу присвоили возгоранию третий, повышенный номер сложности.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вызов поступил в 16:55 шестого июля. Горит ангар по адресу: Дорога на Металлострой, 5. Что в ангаре, пока не уточняется. На месте работают 10 отделений.

Сотрудники компании, которая находится по соседству, в доме 12, говорят, что наблюдали открытое горение и несильные, но многочисленные хлопки.

После приезда пожарных огонь заменил дым, который вскоре стал сизым. Но потом столб черного дыма снова стал подниматься в небо.

Напомним, по словам очевидцев, в Колпинском районе горит лакокрасочный завод.