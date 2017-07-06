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06.07.2017 17:18

СМИ: «Зенит» в Милане ведет переговоры о покупке защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби

Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с итальянским «Сассуоло» о покупке защитника Франческо Ачерби.

Как передает издание GazzaMercato 6 июля, в отеле Милана состоялась встреча представителей двух команд по этому трансферу. Об итогах встречи пока не сообщается.

29-летний Ачерби играет на позиции центрального защитника. Всю свою карьеру он провел в Италии. Играл за «Милан» один сезон (2012/13). За свой нынешний клуб выступает с 2013 года. В сезоне-2016/2017 сыграл 38 матчей, в которых забил 4 гола.

Справка:

В летнее трансферное окно «Зенит» уже пополнили защитник Денис Терентьев («Ростов»), полузащитники Кристиан Нобоа («Рубин»), Дмитрий Богаев («Тосно»), Далер Кузяев («Ахмат»), Александр Ерохин («Ростов»), Леандро Паредес («Рома») и нападающий Дмитрий Полоз («Ростов»). Официально покинули «Зенит» защитник Николас Ломбертс (в «Остенде»), полузащитник Мигель Данни («Славия»).


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