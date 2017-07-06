СМИ: «Зенит» в Милане ведет переговоры о покупке защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби

Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с итальянским «Сассуоло» о покупке защитника Франческо Ачерби.

Как передает издание GazzaMercato 6 июля, в отеле Милана состоялась встреча представителей двух команд по этому трансферу. Об итогах встречи пока не сообщается.

29-летний Ачерби играет на позиции центрального защитника. Всю свою карьеру он провел в Италии. Играл за «Милан» один сезон (2012/13). За свой нынешний клуб выступает с 2013 года. В сезоне-2016/2017 сыграл 38 матчей, в которых забил 4 гола.