В Металлострое горит лакокрасочный завод. Очевидцы сообщают о взрывах
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, огнеборцы выехали по заявке на Дорогу на Металлострой. Информация о том, что там случилось, уточняется.
По словам очевидцев, горит здание №5ц — там находится Невский лакокрасочный завод.
«Слышны взрывы», – уверяют пользователи соцсетей.
Столб дыма видно за несколько километров.
Телефоны самого предприятия не отвечают. В администрации Колпинского района также затруднились сообщить, что и насколько серьезно горит на заводе. Дым от пожара виден не только в Колпино, но и в Невском районе.
По словам очевидцев, несколько пожарных машин стоят на переезде, который сейчас закрыт из-за поезда, на подъезде к Металлострою.