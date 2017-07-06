В Металлострое горит лакокрасочный завод. Очевидцы сообщают о взрывах

Несколько расчетов тушат серьезный пожар, который произошел днем 6 июля в Колпинском районе Петербурга. По словам очевидцев, очаг возгорания находится на территории лакокрасочного предприятия.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, огнеборцы выехали по заявке на Дорогу на Металлострой. Информация о том, что там случилось, уточняется.

По словам очевидцев, горит здание №5ц — там находится Невский лакокрасочный завод.

«Слышны взрывы», – уверяют пользователи соцсетей.

Столб дыма видно за несколько километров.

Телефоны самого предприятия не отвечают. В администрации Колпинского района также затруднились сообщить, что и насколько серьезно горит на заводе. Дым от пожара виден не только в Колпино, но и в Невском районе.

По словам очевидцев, несколько пожарных машин стоят на переезде, который сейчас закрыт из-за поезда, на подъезде к Металлострою.