Индульгенция для психиатров — пациенты без права на врачебную тайну

Кто должен нести ответственность за жизнь и здоровье детей в семье, где родитель страдает психическим заболеванием? Психиатры, представители опеки или полиции? Ответы на эти вопросы «Доктор Питер» искал у специалистов.

МВД обратилось к вице-премьеру Ольге Голодец с предложениями обязать медиков информировать органы опеки о том, что несовершеннолетние живут с больными родителями, представляющими опасность для окружающих, дабы в Семейный кодекс были внесены изменения: в основания для лишения родительских прав нужно включить «социальную опасность лица вследствие его психического заболевания».

С одной стороны, действительно, агрессивный человек, страдающий психиатрическим заболеванием, может причинить вред здоровью как окружающим, так и самому себе. И МВД приводит статистику от действий родителей с расстройствами психики: только за первые пять месяцев 2017 года пострадали 10 малолетних детей, 8 из них погибли.

С другой стороны, по данным Следственного комитета РФ, всего в прошлом году около 2 тысяч детей, а в этом – более 500, пострадали от рук родителей, опекунов, усыновителей, попечителей. Они, надо полагать, были признаны «вменяемыми».

Специалисты говорят, что у них отношение к предложению представителей МВД двоякое. Потому что действительно в случае, когда агрессивный пациент наносит вред здоровью окружающих, о его диагнозе все узнают, лишь когда трагедия уже произошла. Но состояние у пациентов психиатрических клиник разное, и только эксперт может распознать, склонен ли пациент к агрессивным действиям или нет. Бывает, не распознает.

Если бы предложение Министерства внутренних дел поддержало правительство РФ и вышло с законодательной инициативой в Государственную думу, как бы к этому отнеслись психиатры? Этот вопрос «Доктор Питер» задал психиатру НИПНИ им. Бехтерева Михаилу Шипилину, председателю комитета Смольного по соцвопросам Александру Ржаненкову и юристу конторы Гессена Наталье Аксеновой.

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