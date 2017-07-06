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17:02 06.07.2017
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06.07.2017 16:46

В Нигере 14 человек расстреляли по ошибке

В Нигере солдаты расстреляли безоружных гражданских, перепутав их с боевиками. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Reuters.

Инцидент произошел возле деревни Абадам неподалеку от озера Чад. Селение находится в так называемой красной зоне, откуда выселены все гражданские лица. Любой человек, обнаруженный там военными, по умолчанию считается боевиком террористической группировки «Западноафриканская провинция "Исламского государства"» (новое название «Боко Харам») и уничтожается на месте.

Армейский патруль заметил группу неизвестных на окраине Абадама и открыл по ним огонь. 14 человек погибли на месте. Как выяснилось при осмотре тел, это были безоружные крестьяне — двое граждан Нигера и 12 приезжих из Нигерии. Почему они оказались в запретной зоне, не сообщается.

«Боко Харам» (в переводе означает «Западное образование — грех») создана в 2002 году и действует в основном на территории Нигерии. Сторонники группировки выступают за введение в стране законов шариата и борьбу с влиянием Запада. В апреле 2015 года она сменила название на «Западноафриканскую провинцию "Исламского государства"». Это было сделано после того, как главарь организации Абубакар Шекау присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещено в России).

Источник: "Лента.ру"


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