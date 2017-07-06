Еще
17:01 06.07.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Агапитова просит НТВ опровергнуть информацию о "секте" в Аничковом лицее
16:46
В Нигере 14 человек расстреляли по ошибке
16:43
Вторая ракетка России оштрафован на $15 тысяч за неспортивное поведение
16:39
Женщину, задавившую «пьяного» мальчика в Балашихе, задержали спустя 2,5 месяца после ДТП
16:38
Бухгалтер компании-представителя "Ленфильма" получила условный срок за мошенничество
16:37
ФСБ задержала начальника уголовного розыска в Тосно
16:33
В Томске взорвалась подстанция
16:30
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
16:28
Кержаков устроил в Инстаграме голосование, заканчивать ли ему карьеру
16:22
Китайская компания вложит до $1 млрд в инфраструктурные проекты в России
16:16
Из доходного дома на Восстания выгоняют мини-отель
16:11
Вопрос о банкротстве экс-президента Балтийского банка будут решать осенью
16:10
СК возьмет на контроль дело о 13-летней роженице в Екатеринбурге
16:01
Бывшее здание финского консульства стало памятником архитектуры
15:59
Глава Южной Кореи заявил, что не хочет войны с КНДР
15:55
В Петербурге ожидают сотни тысяч желающих поклониться мощам Николая Чудотворца
15:42
Трамп: Американские военные обеспечивают независимость Европы
15:35
Вольное историческое общество: Мединский не отличает научную гипотезу от фантазии
15:30
Пятая часть преподавателей вузов в России хотят сменить работу
15:18
«Аэрофлот» накажет своих агентов за отсутствие связи с пассажирами
15:16
В Белоруссии осудили пытавшегося ввезти оружие и «Майн кампф» россиянина
15:10
Виктор Озеров уходит с поста главы оборонного комитета Совфеда
15:03
Трамп призвал Россию прекратить агрессию на Украине
14:56
Говорунов: Гайд-парк с Марсова поля вряд ли переедет
14:47
Минэкономразвития: Безработных стало больше из-за холодной погоды
14:40
Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим по делу о халатности
14:34
Россиянка 10 лет жила с марлевым тампоном в животе
14:27
Сарсания: Кокорина не отдадим
14:20
ЮНЕСКО сообщила об угрозе историческому центру Вены
14:12
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на 30%
14:05
Полиция прокомментировала обыски в штабе Навального
13:58
"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"
13:56
Минобрнауки создаст единый портал онлайн-образования
13:46
Трамп заявил, что верит в возможность атаки России на систему выборов в США
13:29
Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками
13:27
КС объяснил, кто заплатит за школьные автобусы
13:20
На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом
13:15
Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло
13:09
Петербуржец получил три пули за ночной визит в чужую квартиру
13:00
Законопроект о запрете суррогатного материнства отклонен комитетом Госдумы
12:52
Путин прокатился на лимузине «Кортежа»
12:43
Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение
12:42
Роскомнадзор заявил, что оперативно заблокировал «Спутник и Погром»
12:35
Капитан Балтфлота осужден за наем экипажа-призрака
12:29
Россиян предупреждают о небезопасной молочной продукции от компаний-фантомов
12:22
Лидер хакеров из "Шалтая-Болтая" Аникеев приговорен к двум годам колонии
12:17
В центральном аппарате СКР изучат дело экс-директора «Гоголь-центра»
12:02
Uber уходит из Финляндии
11:55
МИД отверг наличие в России трудовых лагерей северокорейцев
11:51
Штаб Навального в Москве блокирован силовиками
11:35
Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
11:29
Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн
11:21
Про Ждуна снимут российский мультфильм
11:20
ФСБ пилит сейфы и ищет наркотики в тайниках тосненской полиции
11:09
Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов
11:03
МВД предложило лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями
11:00
СК объявил об аресте подозреваемых в 18 убийствах в Москве и Подмосковье
10:25
Сибирский «Прадо» в Петербурге угнали за две минуты: хозяин ушел за хлебом
10:18
Школьники нашли на военной базе мертвого ребенка
10:15
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
10:13
Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива
10:12
В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей
10:07
Иматру перекроют из-за гонок
10:01
Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту
09:53
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
09:51
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
09:45
Московского бездомного заставляли попрошайничать на рынках Петербурга
09:40
У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом
09:30
В США допросили снявшуюся с «отрубленной головой» Трампа актрису
09:24
Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
06.07.2017 16:54

Агапитова просит НТВ опровергнуть информацию о "секте" в Аничковом лицее

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к руководству телеканала НТВ с требованием опровергнуть информацию о том, что ученики Аничкова лицея — жертвы сектантов и растлителей.

Как сообщает аппарат детского уполномоченного 6 июля, к Агапитовой обратились родители, чьи дети учатся в этом учебном заведении. Их возмутил показанный в конце июня на телеканале НТВ сюжет, очерняющий преподавателей и учеников школы. Напомним, журналисты заявили, что в образовательном учреждении работает секта, детей опаивают каким-то чаем, гипнотизируют и проводят уроки секс-просвета.

Пока руководство лицея готовит иск к телеканалу о защите чести и достоинства, уполномоченный обратилась к журналистам с просьбой опровергнуть информацию, которая была показана в эфире федерального телеканала и привлечь к ответственности автора этого сюжета.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18

Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33

STEREOLETO пройдет по другим правилам

Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Агапитова просит НТВ опровергнуть информацию о "секте" в Аничковом лицее
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
Из доходного дома на Восстания выгоняют мини-отель
Бывшее здание финского консульства стало памятником архитектуры
В Петербурге ожидают сотни тысяч желающих поклониться мощам Николая Чудотворца
Говорунов: Гайд-парк с Марсова поля вряд ли переедет
Лесной проспект будут закрывать из-за ремонта
Организатора свалки размером с 12 футбольных полей оштрафовали на миллион
На Стародеревенской нашли гранату в кустах
«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июля
«Когда мы зачищали Сенную, нам аплодировали»
"Морская ассамблея": Водная петербургская неделя в гиде «Фонтанки»
ФСБ вышла на мусорный уровень
«Фонтанка-SUP - 2017»: греби и выигрывай!
Аничкова оборона
Детский отдых глазами папы: гид "Фонтанки"
Исаакиевская казуистика
«Здесь будут учиться дети»
Депутаты взялись за пивнухи
Зачем с частным трамваем «тянут резину»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Томске взорвалась подстанция

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом

Новости компаний
maximumtest.ru
05.07.2017 11:18
Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ
40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.
Tele2
05.07.2017 10:33
STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
04.07.2017 12:05
Хорошие стоматологи работают в Санкт-Петербурге
Марина Васильевна Трифонова, главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique, врач высшей категории стала двукратным победителем всероссийского Чемпионата профессионального мастерства стоматологов в номинации «эстетическая реставрация».
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
04.07.2017 10:53
УК “Новоселье”: в домах квартала “Дельта” возвели первые этажи
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” активно развивается. В скором времени планируется ввод в эксплуатацию третьей очереди строительства - квартала “Гамма”.
Гатчина. Фото предоставлено компанией «РЖД Тур»
03.07.2017 18:30
На фестиваль «Ночь света» в Гатчине можно будет добраться на паровозе
12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света». На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых – конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.
Tele2
03.07.2017 16:45
Tele2 проанализировала активность болельщиков на Кубке конфедераций
Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков Кубка конфедераций. Чаще всего клиенты оператора звонили на сочинском стадионе «Фишт», а пользовались интернетом на стадионе «Санкт-Петербург».
КЕЙ
03.07.2017 08:00
Ритейл КЕЙ оценил популярность спиннеров
Журнал Forbes в конце 2016 года назвал спиннер – вращающуюся игрушку-антистресс самым популярным офисным атрибутом 2017 года. И прогноз подтвердился: в апреле и мае 2017 года в мире было продано около 50 миллионов «пальчиковых» гаджетов.
Добролёт
29.06.2017 16:40
Аэрофлот объявляет конкурс на лучшую раскраску самолета
Флагман российского воздушного флота дает старт творческому конкурсу «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченному к 95-летнему юбилею компании.
ЖК «Лондон Парк»
29.06.2017 12:02
Компания Л1 начала заселение жилого комплекса «Лондон Парк»
29 июня Компания Л1 начала заселение первых корпусов в жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения. В ближайшие дни ключи получат более пятисот клиентов компании.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.