Агапитова просит НТВ опровергнуть информацию о "секте" в Аничковом лицее

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к руководству телеканала НТВ с требованием опровергнуть информацию о том, что ученики Аничкова лицея — жертвы сектантов и растлителей.

Как сообщает аппарат детского уполномоченного 6 июля, к Агапитовой обратились родители, чьи дети учатся в этом учебном заведении. Их возмутил показанный в конце июня на телеканале НТВ сюжет, очерняющий преподавателей и учеников школы. Напомним, журналисты заявили, что в образовательном учреждении работает секта, детей опаивают каким-то чаем, гипнотизируют и проводят уроки секс-просвета.

Пока руководство лицея готовит иск к телеканалу о защите чести и достоинства, уполномоченный обратилась к журналистам с просьбой опровергнуть информацию, которая была показана в эфире федерального телеканала и привлечь к ответственности автора этого сюжета.