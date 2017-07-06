Истина в ребре

К нам едет ребро Угодника. Широким жестом патриарха в одночасье деклассирован десяток мест Петербурга, где годами хранятся мощи того же святого. Они не вызывают ажиотажа, а мощи из Бари, по оценке Смольного, ждут сотни тысяч паломников.

Извлеченная из гробницы кость Николая Чудотворца пробудет в Петербурге с 13 по 28 июля. Церковные и городские власти в ожидании живут сравнением с Москвой. Выставленную часть мощей там, выстояв десятичасовые очереди, посмотрели 1,4 млн человек – в среднем по 32 тысячи в день. Между тем в Петербурге уже есть храмы с энергетикой одного из самых почитаемых святых. Пока ребро добиралось до России, частью Николая без шумихи успел обогатиться даже Исаакиевский собор.

О путешествии мощей Чудотворца в Россию папу римского лично просил патриарх Кирилл. Случилось это в феврале 2016 года на Кубе. Франциск согласился предоставить РПЦ во временное пользование одну из двухсот костей скелета Николая. Выбор пал на девятое левое ребро.

Фрагмент мощей, который доставят в Петербург

Останки хранятся в базилике итальянского города Бари. В ней подземное помещение – крипта. В крипте сооружен оссуарий, или костница. Емкость с мощами накрыта каменными блоками и с внешним миром сообщается только через шестисантиметровое отверстие. Ребро извлекал профессиональный хирург с помощью лапароскопического оборудования. Операция проведена в июне 2016 года.

Извлечение мощей из склепа Николая Чудотворца

Церковные круги стараются закрепить версию, что католическая Италия, пусть и временно, одарила православную Россию духовно наиболее ценной частью Николая.

«Привезен ковчег с левым ребром святителя, которое находилось рядом с сердцем святого, полным христианской любви к богу и ближнему», – указано в пресс-релизе организаторов поездки.

Конечно, итальянцы не занимались подбором частицы по степени их святости или расположения. Ими руководил практицизм. Эксперты, по их признанию, ориентировались на качественные характеристики материала. Тщательно прощупывали все кости и искали покрепче, чтобы не повредить при извлечении. Длина ребра – 13 сантиметров.

Угодник жил в III – IV веках, умер в возрасте примерно 75 лет и был похоронен в городе Мира на территории современной Турции. В Средневековье мусульмане стали разрушать христианские святыни, и купцы из Бари решились на кражу. В 1087 году они вскрыли гробницу, собрали основную часть Николая (80 %) и отвезли к себе. Набег за ними повторили венецианцы, они подобрали остальное.

В РПЦ уверяют, что ковчег с мощами впервые за 930 лет (то есть с 1087 года) покинул папскую базилику Бари. Наверное, это не совсем так. В настоящее время в крипте хранятся около 65 % останков, в том числе череп. Пятнадцать процентов разошлись по миру. Наверное, будет более уместно говорить, что впервые Бари покидает столь крупная часть Николая.

Но религиовед Ирина Левинская в свое время объяснила «Фонтанке», что величина мощей значения не имеет. Даже крошечная косточка обладает живительной силой, как все тело.

Где есть мощи Николая Угодника в Петербурге и Ленобласти

Мощи есть даже в частных руках. В марте 2017 года российский фонд святого Вонифатия при поддержке меценатов выкупил часть останков у коллекционера из Европы и подарил их Исаакиевскому собору. Ковчег с ними хранится в алтаре придела Александра Невского и выносится на время богослужения.

Физическому присутствию Николая в Петербурге уже минимум 170 лет. Жена Николая I Александра Федоровна в 1847 году после поездки в Италию (в те времена весь бомонд ездил к Чудотворцу) облагодетельствовала мощами Никольский собор на одноименной площади. Они были утеряны в 1920-х. В 1950-х годах гробницу со святым открывали снова, при ремонте базилики, и в 1960-м митрополит Антиохийской патриархии Илия (Карам) восстановил справедливость, привезя Никольскому медальон с частицей барийских мощей.

Примерно то же, что удалось патриарху Кириллу в 2017 году, выполнил в 2002-м митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. Он договорился о принесении частицы мощей в Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге и привез их из Бари. Вход в монастырь сейчас свободный, до семи вечера ежедневно. Ковчег с мощами иногда путешествует. В апреле 2017-го он был выставлен в «Ленэкспо», на ярмарке «Пасхальный праздник».

Менее доступна, но все же не раз выставлялась, частица святого в храме Николая Чудотворца на улице Академика Лебедева.

– Она находится в алтаре, выносится на престольный праздник в декабре и мае, – пояснили в церкви.

– И тоже из Бари?

– Ну конечно. Но в Александро-Невской лавре выставят значительную часть мощей, а у нас небольшая.

– А размер для молитвы имеет значение?

– Нет.

В Морском соборе Кронштадта тоже имеются следы Угодника. Летом рядом с ними постоянно служатся молебны.

«Мощей немного, с ребром не сравнятся. Кто-то считает, что чем больше, тем и благодати больше. Вряд ли это так на самом деле. Каждому воздается по вере», – рассудили в соборе в разговоре с «Фонтанкой».

В Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на Карповке, где представлены для поклонения мощи Николая Чудотворца из той же крипты в Бари, с пониманием отнеслись к желанию петербуржцев поклониться именно левому ребру № 9:

«Если людей привлекает размер, отчего же им не сходить, постоять в очереди, помолиться. В конце концов, у нас традиция такая – паломничать».

Прикоснуться к Николаю можно и в церкви святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове. В 2012 году неизвестные выкрали ларец с мощами святых, среди которых предположительно могли находиться и останки Чудотворца, но в храме уверяют, что они в наличии.

Немного Угодника имеется и в храме святителя в Колпино. Там хранятся ткань с миром от мощей и камешек из алтаря базилики в Бари.

Частицы Николая есть даже в самой молодой обители Санкт-Петербургской епархии - Константино-Еленинском женском монастыре у поселка Комарово.

К услугам жителей Парголово они тоже предоставлены – в храме апостолов Петра и Павла.

В апреле 2017 года мощи без лишней помпезности гостили в Сампсониевском соборе, доставлены из афонского монастыря Хиландар.

Привезенное ребро 13 июля выставят в Александро-Невской лавре. Для содействия страждущим идет набор в добровольческий корпус. Волонтеров ждут пятичасовые смены и ночные дежурства.

Наместник Александро-Невской лавры Назарий так объяснил престижность ожидаемой реликвии: то, что находится в петербургских храмах, является отделившимися при мироточении частицами. Соответственно, с цельной костью они несопоставимы.

Сотрудник пресс-службы патриарха Мария Коровина сообщила «Фонтанке», что 28 июля часть мощей Николая Чудотворца будет отправлена из Петербурга обратно в Бари.

– По договоренности, мощи святителя находятся в России с 21 мая по 28 июля. Если вдруг будут изменения, не знаю, какого рода, и будут ли они в принципе, мы дадим информацию. Но пока это не предполагается.

Николай Чудотворец с детства старался жить праведно, был священнослужителем, умер в сане архиепископа, ему причисляют множество случаев спасения или помощи. Специфика обращенных к нему молитв обусловлена сложенными легендами и вписанными в летопись историями. Говорят, он покровительствует морякам и путешественникам, так как возвращал их к жизни. Он был богат, но раздал наследство беднякам, и его часто просят о достатке. Желающих удачно выйти замуж найдется достаточно в очереди к ребру. Николай помог деньгами неимущему отцу трех дочерей, закинув последовательно три кошелька в их дом. Один из них угодил в чулок, повешенный на просушку. Впоследствии Угодник стал в западной традиции прообразом Санта-Клауса.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»