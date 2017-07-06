Женщину, задавившую «пьяного» мальчика в Балашихе, задержали спустя 2,5 месяца после ДТП

МВД рапортует о намерении выйти с арестом в суд для 31-летней Ольги Алисовой, которая в апреле этого года сбила шестилетнего мальчика. До этого она находилась на подписке о невыезде, но нарушила условия этой меры пресечения.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по Московской области установлен и задокументирован факт нарушения обвиняемой в совершении ДТП, произошедшего 23 апреля в городе Балашиха, в результате которого погиб 6-летний мальчик, ранее избранной меры пресечения – подписки о невыезде», – заявила 6 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алисову, как сообщается на сайте МВД, задержали на двое суток, и следствие уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

МВД умалчивает о том, с чем связано внезапное решение об ужесточении меры пресечения.

История ДТП стала сенсацией после того, как родители мальчика обратились в прокуратуру с жалобами на полицейских Подмосковья. Они не только не возбудили дело после аварии, в которой погиб мальчик, но и напутали с экспертизой: эксперты, привлеченные ведомством, нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

Для того, чтобы провести повторную экспертизу, была произведена эксгумация тела погибшего. Также в отношении экспертов возбуждено уголовное дело по статье «халатность».