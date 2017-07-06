Бухгалтер компании-представителя "Ленфильма" получила условный срок за мошенничество

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к полутора годам условно бывшего бухгалтера компании «Твин СП». Мошенническим путем она перевела со счета общества на личный 700 тысяч рублей.

Как сообщает горпрокуратура 6 июля, в августе 2015 года обвиняемая через банковское приложение в качестве «прочих выплат» перевела на свой счет деньги компании. Потратила их на личные нужды. Женщина работала в ООО «Твин СП»: согласно информации с сайта организации, она предлагает телеканалам каталог фильмов и, в том числе, является официальным представителем «Ленфильма».

Бухгалтера осудили по 159-й статье УК РФ – «Мошенничество». 50 тысяч из похищенного женщина уже возместила.