Вторая ракетка России оштрафован на $15 тысяч за неспортивное поведение

Официальный представитель Международной федерации тенниса (ITF) Том Моран заявил 6 июля, что вторая ракетка России Даниил Медведев оштрафован на $14,5 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса. Встреча завершилась поражением россиянина со счетом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6. После окончания матча Медведев достал из сумки кошелек и кинул несколько монет в сторону судейской вышки.

«Медведев получил штраф за три нарушения, которые квалифицируются как «неспортивное поведение». Предупреждение [во время игры] — $4 тыс., общие штрафные санкции — $3 тыс., и поведение после матча — $7,5 тыс. В итоге Медведев оштрафован на общую сумму $14,5 тыс.», — цитирует Морана ТАСС.

В матче с Бемельмансом 21-летний россиянин проиграл два стартовых сета, но смог сравнять счет и вел 2:0 в пятой решающей партии. Проиграв свою подачу, Медведев подошел к главному судье встрече Мариане Алвеш и попросил вызвать супервайзера. «Позовите супервайзера. Мне кажется, вы оцениваете эпизоды пристрастно. Я хочу поменять судью», — заявил россиянин.

По словам Медведева, судья пять раз ошиблась в пользу его соперника и ни разу в спорных ситуациях не приняла его сторону. При счете 2:1 в пятом сете россиянин посчитал, что Бемельманс пробил в аут по длине.Судья в том эпизоде отдала очко бельгийцу. После этого россиянин отдал три гейма подряд.

После матча Медведев, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, извинился за свое поведение. По его словам, он поступил плохо, поскольку был в крайней степени разочарован результатом. Ранее в первом круге россиянин выбил из борьбы третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку (6:4, 3:6, 6:4, 6:1), впервые в карьере одолев игрока из топ-10.