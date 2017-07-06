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Фонтанка-SUP
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06.07.2017 16:30
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«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»

В этом году принимать SUP-парад, открывать и закрывать праздник, вручать награды спортсменам и призы победителям наших конкурсов будет «главный митёк страны».
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»

Дмитрий Шагин – известный питерский художник, один из основателей «Митьков».

«Митьки» – группа художников из Санкт-Петербурга, объединяющая около двух десятков человек и названная по имени одного из них (Дмитрия Шагина). Также и, собственно, субкультура, сформировавшаяся на основе мировоззренческих принципов митьков, описанных в одноимённой книге Владимира Шинкарёва (1984).

«Униформа» митьков – тельняшка. И это неспроста, поскольку в торчестве митьков (изобразительном, литературном, песенном и т.д.) море занимает ключевое место.

Цитата из книги Владимира Шинкарева «Митьки»:

«...Движение митьков, как известно, началось с моря. Во многих смыслах. Ну, для начала, вся жизнь на Земле появилась из моря: выползли однажды некоторые существа на берег, прижились, и пошло, пошло… Но колыбель всего живого — море, и некоторые тонко чувствующие люди (имею в виду митьков) как бы помнят это. <... > С тех пор море подсознательно вошло во все сферы деятельности митьков, не говоря уже о сознательном неустанном воспевании моря и, я бы сказал, заботы о нем — как иначе можно интерпретировать ритуальное митьковское переливание воды из водоема в водоем?..»

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» под девизом «В Питере – плыть» пройдет в ближайшие выходные – 8 и 9 июля. Помимо костюмированного SUP-парада в субботу, в котором примут участие более 200 человек, и большого городского праздника на пляже Петропавловской крепости в воскресенье, пройдут этапы Кубка России по SUP-серфингу на длинную и короткую дистанции.

Сайт фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP – 2017»

Регистрация продолжается!

Подробнее о программе фестиваля на страницах "Фонтанки".

Кто нас поддерживает:

Фестиваль «Фонтанка-SUP – 2017» проходит в рамках Санкт-Петербургской морской ассамблеи, организованной комитетом по развитию туризма СПб. Музыкально-развлекательная программа – при поддержке комитета по культуре СПб.

Помощь в организации и проведении мероприятия оказывают наши партнеры.

Генеральный партнер Фестиваля – «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, IT-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота.

Официальный партнер Фестиваля – Торгово-промышленная компания «VICTORIA STENOVA», компания разрабатывает дизайн обоев и производит их на ведущих европейских и российских фабриках.

Финансовый партнер  Фестиваля – Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк".

Партнерами Фестиваля являются:

–  школа САП-сёрфинга «Onego Surfing»;

– «Петербургский мельничный комбинат» – компания по производству и реализации овсяных хлопьев, самое современное предприятие в России по производству овсяных и злаковых хлопьев. Овсяные хлопья ТМ «Ясно солнышко» – ежегодный победитель конкурсов по оценке качества продукции, в частности в рамках международных выставок "Продэкспо" и WorldFoodMoscow, лауреат премии «100 лучших товаров России»;

– всесезонный центр пляжного спорта «Песок». «Песок» – это новая крытая спортивно-развлекательная площадка с песчаным покрытием для пляжного спорта и других мероприятий;

– официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге компания «Нева-Автоком»; компания «Нева-Автоком» является первым и старейшим официальным дилером Volkswagen в Санкт-Петербурге;

– GORILLAPARK – это парк активного отдыха для детей и взрослых! Уникальный комплекс заданий, приключений и аттракционов различного уровня сложности от экстрима до лабиринта!

– группа компаний безопасности «Борс» – частное охранное предприятие;

– парк активного отдыха «КингВинч» – это парки вейкбординга, скейтбординга, прыжков на батуте и скалолазания;

– компания «Формула Теннис Хоккей»  – организатор спортивных событий мирового масштаба;

– медицинская компания «Приоритет» – скорая медицинская помощь, мед.ассистанс предприятий и объектов, профмедицина;

– судоходная компания «ASTRA MARINE». Флот ASTRA MARINE насчитывает десятки собственных круизных теплоходов, оснащённых высокотехнологичным оборудованием и щедро сдобренных европейским уровнем сервиса;

– крупная финская паромная компания Viking Line – круизы и поездки в один конец по Балтике и Скандинавии. 8 паромов во флоте, ежедневные отправления из 6 городов Финляндии, Швеции, Эстонии и Аландских островов;

сеть супермаркетов «Лэнд» – энциклопедия вкуса для гурманов, на страницах которой вы найдете более 250 наименований фермерской продукции. На сегодняшний день сеть объединяет 10 магазинов по Санкт-Петербургу. Окунитесь в мир высокой гастрономии с качественными продуктами от «Лэнд»!

Информационную поддержку оказывают:

Канал «Че»; радио «Спорт FM»; газета «Российская газета в Санкт-Петербурге»; сервис по продвижению событий KudaGo; журнал о людях в Петербурге «Собака.ру»; интервью-агентство «Диалог»; проекты интернет-издательства PNG Peterburg2.ru и Neva.Today; издания «Комсомольская правда» и «Советский спорт»; сообщество в социальной сети "ВКонтакте" «Куда сходить в Питере бесплатно | Афиша СПБ».

Справка:

ЧТО ТАКОЕ SUP-СЕРФИНГ? — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing – это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствие волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде – используя весло.


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