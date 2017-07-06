«Терминал-Ресурс» приглашает на семейный праздник в Пушкин

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает детей и родителей принять участие в семейных «весёлых стартах», эстафете «Папа, мама, я – Образцовая семья» и конкурсе рисунков на асфальте.

Мероприятие пройдёт в субботу 8 июля. Местом его проведения станет Треугольная площадь, которая расположена рядом с Екатерининским дворцом в центре города Пушкин.

Праздник стартует в 12.00. В это время начнутся мастер-класс по роликам и разминка для всех его участников.

В 13.00–«весёлые старты», семейные эстафеты и спортивные конкурсы

В 14.00 – вручение призов, подарков победителям и участникам, запуск Образцовых Шаров, конкурс детского рисунка – «Моя семья»!

Участников и победителей ждут призы и подарки от застройщика «Образцовых кварталов» – ООО «Терминал-Ресурс».

Приходите всей семьей. Скучно не будет никому.

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