Из доходного дома на Восстания выгоняют мини-отель

Небрежное обращение с памятником архитектуры лишает отельера права занимать помещение в историческом центре Петербурга, решила прокуратура. Суд требование о выселении поддержал, но предприниматель сворачивать бизнес не торопится.

Как сообщила 6 июля городская прокуратура, номерами сетевой гостиницы SOLO на пятом этаже дома №3-5 по улице Восстания заинтересовались после жалоб вынужденных соседствовать с отелем жителей. Ревизия показала, что страдают не только жильцы, но и само историческое здание. Планировка комнат, по всей видимости, под гостиницу не совсем подходила, и владелец переделал их под свой вкус: часть перегородок убрал, добавил дверные проёмы, а имеющиеся расширил.

Между тем здание, часть которого построена ещё в 1867-м, а достроено оно было в 1914 году, уже больше пятнадцати лет числится в перечне представляющих историческую и культурную ценность объектов. Согласие на перепланировку, которая вполне может разрушить предмет охраны, в Смольном и в районной межведомственной комиссии никто не давал.

Отстаивая интересы жителей, прокуратура в феврале предъявила в Петроградский районный суд иск с требованием закрыть мини-отель в жилом доме на Восстания. Суд ответчика не поддержал и с выселением согласился. Владелец сдаваться не собирался и обжаловал решение, но и в городском суде понимания также не нашёл.



Сотрудники самой гостиницы, которая до сих пор работает, оказались не в курсе ни решения суда, ни нависшей угрозы закрытия и воздержались от комментариев.

В свою очередь, прокуратура Центрального района обещает, что проконтролирует выселение.