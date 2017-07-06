Вопрос о банкротстве экс-президента Балтийского банка будут решать осенью

Процедуру банкротства бывшего президента Балтийского банка Олега Шигаева после многочисленных судебных отказов могут запустить в сентябре.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, в сентябре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти будет рассматривать иск от ООО «Центр технологий лизинга» к Шигаеву. Эту компанию ранее учредил сам экс-президент Балтийского банка.

С заявлением о банкротстве фирма обратилась октябре прошлого года. Ее опередило ПАО «Балтийский банк». Оно обратилось в суд с аналогичным заявлением на два месяца раньше в связи с задолженностью Шигаева почти в 37 млн рублей. Требование банка суд признал необоснованным. Производство прекратили. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение: вопрос направили на новое рассмотрение. Шигаев обжаловал определение апелляционной инстанции. Арбитраж Северо-Западного округа, в свою очередь, отменил решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Производство по иску Балтийского банка окончательно прекращено. Соответствующий документ на днях был опубликован на сайте арбитража. До этого момента суд по закону не мог приступить к заявлению «Центра технологий лизинга». Теперь требование компании о банкротстве собственного учредителя рассмотрят в конце сентября.

Олега Шигаева обвиняют в мошенничестве на 3 млрд рублей. Поскольку он уже длительное время находится в Швейцарии, арестовали его заочно, в 2015 году. В прошлом году Генпрокуратура РФ направила в Швейцарию запрос об экстрадиции бизнесмена. При этом, по некоторым данным, несколько месяцев назад его прекратил разыскивать Интерпол.