В Томске взорвалась подстанция

Видео взрыва масляных резервуаров на подстанции в Томске утром 6 июля опубликовали местные СМИ. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел около 13:30 (время местное) на Энергетической улице. В результате взрыва в воздух поднялся огненный столб, оставляющий после себя черные следы.

Несколько часов в северной части Томска более 150 тысяч человек были отключены от электричества, в том числе не работали светофоры. К четырем часам дня свет вернулся во все дома.

По данным СМИ, из-за короткого замыкания загорелись два баковых масляных выключателя 1960-х годов, при этом от самого взрыва никто не пострадал.

Последствия ЧП ликвидируют сотрудники подстанции. В причинах произошедшего разбирается спецкомиссия.