Кержаков устроил в Инстаграме голосование, заканчивать ли ему карьеру

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков устроил в своем инстаграме голосование, заканчивать ему карьеру игрока или еще немного поиграть.

«А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа «А ты разве еще не закончил?!» и т.д. – это плагиат»), – написал 6 июля Кержаков.

Напомним, в мае спортсмен стал ресторатором. Футболист открыл в Рыбацком заведение грузинской кухни «Сули Гули» совместно с Ginza Project.





