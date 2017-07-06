Кержаков устроил в Инстаграме голосование, заканчивать ли ему карьеру
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков устроил в своем инстаграме голосование, заканчивать ему карьеру игрока или еще немного поиграть.
«А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа «А ты разве еще не закончил?!» и т.д. – это плагиат»), – написал 6 июля Кержаков.
Напомним, в мае спортсмен стал ресторатором. Футболист открыл в Рыбацком заведение грузинской кухни «Сули Гули» совместно с Ginza Project.
Справка:
Александр Кержаков - воспитанник футбольного клуба «Зенит». Дебютировал за основу сине-бело-голубых 10 марта 2001 года в матче 1-го тура чемпионата России с «Ротором» в Волгограде. В общей сложности он сыграл за петербуржцев 386 матчей во всех турнирах, занимая по этому показателю четвертое место в истории клуба. Абсолютный лидер по числу голов за всю историю «Зенита» - 184 забитых мяча. Трехкратный чемпион России (2010, 2011/12, 2014/15). Обладатель Кубка УЕФА в составе «Севильи».