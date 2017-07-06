СК возьмет на контроль дело о 13-летней роженице в Екатеринбурге

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль расследования уголовных дел, возбужденных по факту рождения сына 13-летней девочкой в Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 6 июля.

Петренко напомнила, что «по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК России (Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста)».

Отмечается, что в рамках расследования уголовных дел проводятся допросы родственников и знакомых девочки, сотрудников школы, в которой она обучается, должностных лиц органов системы профилактики.

По данным следователей, должностные лица органов опеки и попечительства не проводили проверку условий проживания несовершеннолетней, а также иные мероприятия профилактического характера, что фактически поставило девочку, мать которой скончалась, а отец проживает отдельно, в социально опасное положение.