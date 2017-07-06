Глава Южной Кореи заявил, что не хочет войны с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Джеин заявил, что Сеул не стремится к конфронтации с КНДР. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает агентство «Ёнхап».

«Я объясняю это здесь и сейчас. Мы не хотим краха Северной Кореи, и мы не будем искать какой-либо формы объединения [с КНДР] путем поглощения», — сказал он.

По словам Мун Джеина, он готов встретиться со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте после того, как появится шанс на преодоление напряжения и прекращение конфронтации на Корейском полуострове.

Ранее 6 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Пхеньяну жесткими мерами в ответ на испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). «Плохо, что они так себя ведут. Но их поведение очень, очень опасно, и с этим придется что-то делать», — сказал Трамп. США рассматривают разные варианты ответа Северной Корее, в том числе очередные экономические санкции.

В этот же день представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис сообщил, что Вашингтон продолжит практику военных маневров с союзниками в районе Корейского полуострова, несмотря на призыв России и Китая воздержаться от подобных действий.

4 июля Москва и Пекин выпустили совместное заявление внешнеполитических ведомств, в котором предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений.