Трамп: Американские военные обеспечивают независимость Европы
Американские военные в Польше обеспечивают силу и независимость Европы, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с речью на площади Красинских в Варшаве 6 июля.
Прямую трансляцию вел телеканал CNN.
Трамп поблагодарил польский народ за щедрость во время приветствия солдат.
«Они (солдаты) олицетворяют заинтересованность США в вашей безопасности и в обеспечении сильной и демократической Европы», — заявил Трамп.
Ранее Трамп обсудил с президентом Польши предстоящие военные учения России и Белоруссии.
Источник: «Газета.Ru»