В Петербурге ожидают сотни тысяч желающих поклониться мощам Николая Чудотворца

13 июля в Петербург привезут мощи Николая Чудотворца. Власти готовятся к тому, что поклониться святому придут сотни тысяч человек.

Как рассказал 6 июля журналистам вице-губернатор Александр Говорунов, в Москве к мощам приложилось 1,5 млн человек, при этом в отдельные дни очередь к христианской святыне достигала 50 тысяч человек.

"Нет сомнений, что в нашем городе будет также много желающих", – отметил он.

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в Александро-Невской лавре. Там организуют две очереди (общую и социальную для инвалидов) максимальной длиной до 4 км. Вдоль очередей планируют выставить порядка 100 биотуалетов, торговые точки с едой. Также обещают организовать бесплатную раздачу питьевой воды.

В первый день доступ к реликвии откроют с 16 часов. В последующие дни попасть к мощам самого почитаемого христианского святого можно будет с семи утра до десяти вечера. По словам чиновников, в районе 18 вечера очередь начнут ограничивать. При этом, по словам епископа Кронштадтского Назария, наместника Александро-Невской лавры, братия рассматривает вариант организации круглосуточной работы в последние дни пребывания святыни в Петербурге, чтобы все желающие смогли приложиться к мощам святого.

За порядком в очереди будут наблюдать с помощью видео. Также на месте будет дежурить бригада скорой.

"О значимости святителя Николая не нужно много говорить. Знакомый с именем Николай есть у каждого. Человек умер в 342 году нашей эры, а имя его до сих пор живет, – отметил епископ Назарий. – К пустому колодцу люди не ходят за водой".

По словам представителя РПЦ, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в честь святителя Николая освящено 65 храмов, 21 часовня, 2 монастыря, 6 домовых храмов и 19 храмовых приделов. Частицы мощей святителя есть в Кронштадтском морском соборе, в Никольском морском соборе и других храмах. По словам Назария, это части мощей, отделившиеся при мироточении.

В Петербурге же и Москве выставляется левое ребро святого. О привозе реликвии из итальянского города Бари договорились в 2016 году Папа римский и патриарх Кирилл.

Ребро святителя Николая пробудет в Северной столице до 28 июля.