Вольное историческое общество: Мединский не отличает научную гипотезу от фантазии

Вольное историческое общество (ВИО) 6 июля выступило с заявлением по поводу статьи министра культуры Владимира Мединского «Интересная история». Члены общества замечают, что до этого материала старались не давать публичных оценок диссертации Мединского, хотя качество его работы «не выдерживает профессиональной критики», но эта публикация вывела диссертационный скандал за рамки спора о научной ценности конкретной работы.

Высказывания Мединского вызвали у членов ВИО беспокойство за будущее исторической науки, из-за чего им пришлось прервать молчание. «Статья написана чиновником, оказывающим существенное влияние на формирование "исторической политики", ее методологические основания не могут не беспокоить научное сообщество. Беспокойство это более чем оправдано в нашей стране, где вмешательство властей в историческую науку в прошлом нередко имело тяжелые, разрушительные последствия», — подчеркивают авторы заявления.

Министр обошел все профессиональные претензии к своей диссертации, связанные с неумением работать с источниками, указывают в ВИО. Его ответ оппонентам из «Диссернета» носит «откровенно политический характер», кроме того, министр не ​отличает летописца от исследователя, а научную гипотезу — от безосновательной фантазии. Статья Мединского похожа на «окрики», практиковавшиеся в советской прессе, которые сводились к тому, что подход отечественной гуманитарной науки должен быть классовым. Разница в том, что в советское время такой подход претендовал на объективность и истинность, а министр указывает, что истины нет вообще, а есть только манипуляция. «Его мироощущение — плоть от плоти сегодняшней российской "идеологии", строящейся не столько на том, что "у нас все правильно", сколько на том, что "да, мы врем, но кто не врет?"» — сообщают ученые в заявлении.

В заявлении приводится цитата из статьи Мединского: «Идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков». ВИО соглашаются с высказыванием министра, но замечают, что только «абсолютный дилетант» ставит в один ряд миф и его научную интерпретацию. Иначе бы историческое знание постоянно менялось с каждым поколением историков. Вместо этого историческая наука строится путем накопления знаний. Основной вывод, который делают в ВИО, — Мединский не считает историю наукой. По этому поводу авторы приводят другую его цитату: «Зажмурьте глаза, глубоко вдохните и признайтесь хотя бы сами себе, молча. Признайтесь: достоверного прошлого не существует».

Это заявление историки назвали шокирующим и подходящим для циничного постмодерниста-эксцентрика, но не для профессионального историка, министра культуры. «Автор подобного высказывания должен добровольно отказаться от ученой степени и выйти из упомянутого Общества (Российского военно-исторического общества, которое Мединский возглавляет. – Прим. ред.)», — полагают авторы обращения.