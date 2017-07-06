Еще
17:01 06.07.2017
Пришлите свою новость!
16:54
Агапитова просит НТВ опровергнуть информацию о "секте" в Аничковом лицее
16:46
В Нигере 14 человек расстреляли по ошибке
16:43
Вторая ракетка России оштрафован на $15 тысяч за неспортивное поведение
16:39
Женщину, задавившую «пьяного» мальчика в Балашихе, задержали спустя 2,5 месяца после ДТП
16:38
Бухгалтер компании-представителя "Ленфильма" получила условный срок за мошенничество
16:37
ФСБ задержала начальника уголовного розыска в Тосно
16:33
В Томске взорвалась подстанция
16:30
«Митёк» Шагин выбран почетным адмиралом фестиваля «Фонтанка-SUP – 2017»
16:28
Кержаков устроил в Инстаграме голосование, заканчивать ли ему карьеру
16:22
Китайская компания вложит до $1 млрд в инфраструктурные проекты в России
16:16
Из доходного дома на Восстания выгоняют мини-отель
16:11
Вопрос о банкротстве экс-президента Балтийского банка будут решать осенью
16:10
СК возьмет на контроль дело о 13-летней роженице в Екатеринбурге
16:01
Бывшее здание финского консульства стало памятником архитектуры
15:59
Глава Южной Кореи заявил, что не хочет войны с КНДР
15:55
В Петербурге ожидают сотни тысяч желающих поклониться мощам Николая Чудотворца
15:42
Трамп: Американские военные обеспечивают независимость Европы
15:35
Вольное историческое общество: Мединский не отличает научную гипотезу от фантазии
15:30
Пятая часть преподавателей вузов в России хотят сменить работу
15:18
«Аэрофлот» накажет своих агентов за отсутствие связи с пассажирами
15:16
В Белоруссии осудили пытавшегося ввезти оружие и «Майн кампф» россиянина
15:10
Виктор Озеров уходит с поста главы оборонного комитета Совфеда
15:03
Трамп призвал Россию прекратить агрессию на Украине
14:56
Говорунов: Гайд-парк с Марсова поля вряд ли переедет
14:47
Минэкономразвития: Безработных стало больше из-за холодной погоды
14:40
Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим по делу о халатности
14:34
Россиянка 10 лет жила с марлевым тампоном в животе
14:27
Сарсания: Кокорина не отдадим
14:20
ЮНЕСКО сообщила об угрозе историческому центру Вены
14:12
Пассажиропоток "Аллегро" за год вырос на 30%
14:05
Полиция прокомментировала обыски в штабе Навального
13:58
"Дочка" АФК "Система" просит арестовать активы "Роснефти"
13:56
Минобрнауки создаст единый портал онлайн-образования
13:46
Трамп заявил, что верит в возможность атаки России на систему выборов в США
13:29
Ватиканского секретаря кардинала застукали на гей-оргии с наркотиками
13:27
КС объяснил, кто заплатит за школьные автобусы
13:20
На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом
13:15
Нобель Арустамян: «Зенит» предлагает «Краснодару» за Смолова Кокорина и Молло
13:09
Петербуржец получил три пули за ночной визит в чужую квартиру
13:00
Законопроект о запрете суррогатного материнства отклонен комитетом Госдумы
12:52
Путин прокатился на лимузине «Кортежа»
12:43
Из-за разлива горячей воды на Кондратьевском ограничили движение
12:42
Роскомнадзор заявил, что оперативно заблокировал «Спутник и Погром»
12:35
Капитан Балтфлота осужден за наем экипажа-призрака
12:29
Россиян предупреждают о небезопасной молочной продукции от компаний-фантомов
12:22
Лидер хакеров из "Шалтая-Болтая" Аникеев приговорен к двум годам колонии
12:17
В центральном аппарате СКР изучат дело экс-директора «Гоголь-центра»
12:02
Uber уходит из Финляндии
11:55
МИД отверг наличие в России трудовых лагерей северокорейцев
11:51
Штаб Навального в Москве блокирован силовиками
11:35
Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
11:29
Главу фонда поддержки малого бизнеса в Петербурге заподозрили в утрате 200 млн
11:21
Про Ждуна снимут российский мультфильм
11:20
ФСБ пилит сейфы и ищет наркотики в тайниках тосненской полиции
11:09
Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов
11:03
МВД предложило лишать родительских прав людей с психическими заболеваниями
11:00
СК объявил об аресте подозреваемых в 18 убийствах в Москве и Подмосковье
10:25
Сибирский «Прадо» в Петербурге угнали за две минуты: хозяин ушел за хлебом
10:18
Школьники нашли на военной базе мертвого ребенка
10:15
Упсала-Цирк собирает средства на поездку юных артистов на фестиваль в Эдинбург
10:13
Утонувшего купальщика нашли на берегу Финского залива
10:12
В Петербурге китаец потерял валюту и больше 100 тысяч рублей
10:07
Иматру перекроют из-за гонок
10:01
Обвиняемый в получении взятки офицер УСБ СКР написал письмо президенту
09:53
Генпрокуратура хочет закрыть портал «Спутник и Погром»
09:51
Заблокирована половина дорожных контрактов Ленобласти
09:45
Московского бездомного заставляли попрошайничать на рынках Петербурга
09:40
У петербуржца забрали стеклянные банки, забитые психотропом
09:30
В США допросили снявшуюся с «отрубленной головой» Трампа актрису
09:24
Почти 80 человек погибли в ДТП в Центральной Африке
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
06.07.2017 15:30

Пятая часть преподавателей вузов в России хотят сменить работу

Почти 20% преподавателей вузов на фоне снижения их оплаты труда хотели бы сменить работу, говорится в исследовании, опубликованном 6 июля аналитическим центром при правительстве Российской Федерации.

«Если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза», — говорится в исследовании «Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт».

По этим данным, если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году каждый шестой относился к категории «молодых» преподавателей.

При этом число студентов в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава снижается, отмечается в исследовании. В 2013 году в государственных вузах численность студентов в расчете на одного преподавателя составляла около 11 человек, к 2015 году на одного преподавателя приходилось уже 9,64 студента, говорится в исследовании. Там также отмечается, что этот показатель продолжает падение, что «в свою очередь, приводит к увеличению финансовой нагрузки на вуз».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пятая часть преподавателей вузов в России хотят сменить работу
Ford Sollers повысит зарплаты сотрудникам завода во Всеволожске
РФ и Грузия хотят упростить визовый режим для экипажей самолетов
Долги петербургских работодателей перед сотрудниками за год сократились в три раза
Путин сказал, сколько зарабатывают граждане Киргизии в РФ
На мигрантах Петербург за год заработал 6 миллиардов
Росавиация препятствует оттоку российских пилотов в Китай
В следующем году россиянам предложили двухдневную рабочую неделю в мае
«Фонтанка» ищет корреспондента в рубрику «Бизнес»
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс о неполном рабочем дне
Подземелье без сокровищ
У ГИБДД больше нет начальника
Место, где водка замерзает, а спирт превращается в желе
Це без одной весны Европа
Рецидив Шикотана на Новой Земле
В Петербурге назвали лучших врачей и медсестер 2016 года
Кузница летчиков-самоубийц
Поддержавшего Шнура чиновника оттолкнула аудиторская проверка
Без повода не чирикай
Кто не работает - того едят
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Томске взорвалась подстанция

Что было раньше, «курица или яйцо»: конкурс "Фонтанки"

На Воскресенской набережной «Вольво» улетела в дом

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.