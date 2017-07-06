Пятая часть преподавателей вузов в России хотят сменить работу

Почти 20% преподавателей вузов на фоне снижения их оплаты труда хотели бы сменить работу, говорится в исследовании, опубликованном 6 июля аналитическим центром при правительстве Российской Федерации.

«Если в 2013 году, согласно данным социологического опроса, 18,4% преподавателей вузов хотели бы сменить работу, то на 2017 год показатель увеличился в 1,2 раза», — говорится в исследовании «Реформа высшего образования: отечественный и зарубежный опыт».

По этим данным, если в период вступления в реформирование системы вузов в 2013 году каждый десятый преподаватель российского вуза был младше 30 лет, то к 2017 году каждый шестой относился к категории «молодых» преподавателей.

При этом число студентов в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава снижается, отмечается в исследовании. В 2013 году в государственных вузах численность студентов в расчете на одного преподавателя составляла около 11 человек, к 2015 году на одного преподавателя приходилось уже 9,64 студента, говорится в исследовании. Там также отмечается, что этот показатель продолжает падение, что «в свою очередь, приводит к увеличению финансовой нагрузки на вуз».