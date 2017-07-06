У LEGENDA появился новый ипотечный партнер по коммерческой недвижимости

Теперь приобрести коммерческие помещения в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development можно в ипотеку от «Банка «Северный Морской Путь».

Ипотечная программа распространяется на коммерческие помещения в проектах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и

«LEGENDA Героев». Согласно условиям, ставка по ипотеке составляет 14,5%, максимальная сумма кредита – 50 000 000 рублей, а величина первоначального взноса – не менее 30%. Кредит выдается сроком от 3 до 15 лет.

LEGENDA Intelligent Development

На сегодняшний день на коммерческие помещения застройщика также действует выгодная ипотечная программа от «Банка «Санкт-Петербург». Приобрести недвижимость можно и на условиях единовременной оплаты, в рассрочку или по программе лояльности для постоянных клиентов.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development