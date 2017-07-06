Setl City приступила к строительству пожарного депо в ЖК «Лондон» в Кудрово

Setl City приступила к строительству пожарного депо на пересечении ул. Венской и Центральной в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово. Общая площадь двухэтажного здания составит 1380 кв. м. Депо рассчитано на 4 пожарных машины. Финансирование проекта полностью осуществляет компания SetlCity.

Setl City планирует завершить строительство депо в конце 2017 года. Здание введут в эксплуатацию в 1-м квартале 2018-го, после чего передадут на баланс «Леноблпожспаса».

Setl City

Отметим, что всего в квартале «Лондон» в Кудрово, эксклюзивным брокером которого является компания «Петербургская Недвижимость», запланировано строительство 28 жилых домов, 1 школы на 1100 мест и 4 детских садов суммарно на 620 мест. Setl City активно развивает социальную и торгово-сервисную инфраструктуру микрорайона. Так, в апреле в квартале «Лондон» открылся трехэтажный торговый центр площадью более 5,6 тыс. кв. м.

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