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06.07.2017 15:18

«Аэрофлот» накажет своих агентов за отсутствие связи с пассажирами

Продавцы авиабилетов будут платить за ошибки в контактах пассажиров, из-за которых люди теряют возможность узнать о возможных задержках рейсов. Крупнейший национальный перевозчик «Аэрофлот» объявил новые правила игры для своих агентов.

Как сообщает департамент общественных связей авиакомпании, новые требования с 6 июля прописаны в инструкции для агентов — «Технологии заполнения контактных данных пассажиров». Продавцы и до этого указывали телефонные номера туристов в бронировании, но реальность контактов оставляли на откуп клиентам.

Небрежность агентов лишала перевозчика возможности предупредить об опаздывающих самолётах, перенесённых вылетах или сменившихся в последний момент терминалах выхода на посадку. Чтобы избежать подобного и не терять связи с пассажирами в нестандартных ситуациях, «Аэрофлот» требует от своих агентов тщательнее проверять контактные данные и указывать их строго до того, как билет будет оформлен.

Гражданам компания рекомендует не терять бдительности и тоже заботиться о собственных интересах, проверяя, как в кассах оформляют билет, что и когда вносят в форму бронирования. Покупающих билеты через официальный сайт перевозчика «Аэрофлот» просит указывать верные способы связи.

Игнорирование нового правила закончится для агентов штрафными санкциями. Такая мера, уверен перевозчик, позволит уменьшить риск неявки пассажиров на рейс.

«Аэрофлот» — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году «Аэрофлот» перевез 29 миллионов человек, а с учетом дочерних авиакомпаний «Победа» и «Россия» — 43,4 миллиона. Это первый российский перевозчик, который в прошлом году получил рейтинг «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В этом году бренд компании признали самым сильным в России.

 


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