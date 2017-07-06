Виктор Озеров уходит с поста главы оборонного комитета Совфеда
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил информацию о том, что написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию, передает "Газета.ру" 6 июля со ссылкой на РИА Новости.
Он объяснил это необходимостью ротации и своим желанием "сменить ритм жизни".
Ранее источник в аппарате Совфеда сообщил, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании палаты 12 июля.
Сам Озеров отметил, что остается сенатором от Хабаровского края.
Источник: «Газета.Ru»