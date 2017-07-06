Виктор Озеров уходит с поста главы оборонного комитета Совфеда

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил информацию о том, что написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию, передает "Газета.ру" 6 июля со ссылкой на РИА Новости.

Он объяснил это необходимостью ротации и своим желанием "сменить ритм жизни".

Ранее источник в аппарате Совфеда сообщил, что Озеров написал данное заявление по собственному желанию. Ожидается, что оно будет рассмотрено на заседании палаты 12 июля.

Сам Озеров отметил, что остается сенатором от Хабаровского края.