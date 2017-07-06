Минэкономразвития: Безработных стало больше из-за холодной погоды

Холодная погода стала главным фактором роста уровня безработицы в России в мае текущего года. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития от 6 июля.

«Холодная погода, по оценкам, стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае в результате меньшего, чем обычно, сезонного роста занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — заявили в министерстве.

Также в Минэкономразвития подчеркнули, что погодные условия стали одной из главных причин роста промышленного сектора.