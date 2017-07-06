Говорунов: Гайд-парк с Марсова поля вряд ли переедет

Вероятность того, что гайд-парк переедет с Марсова поля, минимальна. Об этом корреспонденту "Фонтанки" 6 июля сообщил вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

"Решение в ближайшее время примет губернатор, но уже сейчас можно сказать, что гайд-парк на Марсовом поле, скорее всего, сохранится. Не зря мы в своё время принимали решение о том, что должно быть место в центре, где можно проводить митинги без согласования в уведомительном порядке",- заявил чиновник.

Напомним, после массовой акции оппозиции 12 июня, которая как раз прошла на Марсовом поле, общественный совет при полицейском главке направил руководству МВД и города свои предложения по изменению постановления о публичных мероприятиях. Общественники сочли неуместными многотысячные митинги на могилах в центре Северной столицы. В ответ власти обещали подумать над возможными вариантами расположения гайд-парка, но предостерегли оппозиционеров от несанкционированных акций.

На данный момент городской закон о собраниях и митингах запрещает проведение массовых акций на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте, а также вблизи зданий органов власти и некоторых других учреждений. «Гайд-парк», где разрешено проведение митингов без согласования, а только с уведомлением власти, утвержден губернатором в 2012 году на Марсовом поле. Позже подобные места появились в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, саду 30-летия Октября. Без санкции властей там могут митинговать до 200 человек. По статистике, «гайд-парками» в спальных районах города почти не пользуются, тогда как в центре Петербурга в год проходит порядка 50 митингов.