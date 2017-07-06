Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим по делу о халатности

Отец «пьяного мальчика» Роман Шимко признан потерпевшим в деле о халатности, рассказали 6 июля РБК в адвокатской коллегии Павла Астахова, защищающей интересы Шимко.

В Следственном комитете России состоялась встреча адвокатов МКА «Коллегия адвокатов Павла Астахова» со следователем по делу Романа Шимко, в ходе которой адвокаты ходатайствовали о признании Романа Шимко потерпевшим по делу, возбужденному по ст.293 УК РФ («Халатность»). Ходатайство удовлетворено.

«Признание потерпевшим позволяет добиться расширения круга правомочий для нашего доверителя Романа Шимко», — рассказала, в свою очередь, РБК адвокат Шимко Виктория Данильченко. Она также добавила, что в настоящий момент «Роман ознакомлен материалами дела». «Расследование завершено», — пояснила собеседница РБК, уточнив, что «в деле о халатности» ее подопечный «был всего лишь свидетелем». «А права свидетелей в уголовном процессе весьма ограничены», — заметила Данильченко.

В адвокатской коллегии Павла Астахова РБК также уточнили, что потерпевший, в отличие от свидетеля, имеет право заявлять ходатайства, экспертов и знакомиться с материалами дела.

Инцидент с участием мальчика в подмосковном Железнодорожном произошел 23 апреля. В этот день автомобиль, по версии следствия, наехал на ребенка и протащил его более 10 м. Как позже рассказали родители мальчика, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения, были уничтожены. Кроме того, согласно экспертизе крови погибшего мальчика, ребенок был пьян. В его крови было зафиксировано наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

В связи с этим родители ребенка потребовали повторно провести экспертизу. Следственный комитет России (СКР) тогда возбудил по первому экспертному заключению дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Водителю, в свою очередь, представители правоохранительных органов предъявили обвинение. Находившейся за рулем машины женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело взял под личный контроль глава МВД Владимир Колокольцев.